I corsi professionali di CORSICEF, Centro Europeo di Formazione

Quello che stiamo attraversando è un periodo senz’altro difficile e trovare lavoro al giorno d’oggi è tutt’altro che semplice. Purtroppo, l’indice di disoccupazione in Italia è aumentato ulteriormente nell’ultimo anno ed era inevitabile, considerata l’emergenza sanitaria che abbiamo dovuto affrontare. Secondo le statistiche tuttavia, coloro che si iscrivono ad un corso professionale hanno maggiori possibilità di trovare un impiego.

Uno dei centri di formazione più importanti e rinomati d’Italia è CORSICEF (Centro Europeo di Formazione): un vero e proprio punto di riferimento non solo per i disoccupati, ma anche per le aziende o per chi intende fare carriera. Sul sito corsicef.it è possibile trovare i corsi attualmente attivi, progettati per assecondare la domanda nel mondo del lavoro. Vediamo nel dettaglio quali sono i più consigliati.

Segretaria di studio medico e odontoiatrico 4.0

Uno dei corsi più gettonati è quello per segretaria di studio medico e odontoiatrico 4.0, che si distingue da quelli classici nel settore perché prevede dei moduli aggiuntivi sull’utilizzo di programmi digitali innovativi e sulle strategie di comunicazione. Diventare segretaria di studio medico rappresenta per molti una vera e propria opportunità, in quanto questa è una figura professionale che al giorno d’oggi è molto richiesta. Parliamo infatti di un settore in cui nell’ultimo anno le opportunità lavorative sono aumentate in modo significativo, ma bisogna ricordare che adesso a tale figura sono richieste competenze differenti rispetto al passato. La segretaria di studio medico deve dimostrare di saper gestire la comunicazione digitale, conoscere il GDPR, utilizzare software innovativi come medico2000. Il corso proposto da CORSICEF contempla anche queste aree tematiche ed è in questo che si distingue.

CHEFuoriclasse: il corso per diventare chef

Un altro ambito in cui le opportunità di lavoro non mancano di certo è quello della ristorazione, ma in molti non sanno che per diventare un cuoco professionista non è sempre necessario aver frequentato un istituto professionale specifico. Esistono dei corsi formativi, come CHEFuoriclasse proposto da CORSICEF, che consente di apprendere tutti i segreti di questo mestiere ed eventualmente specializzarsi ulteriormente mettendo alla prova le proprie competenze a livello pratico.

Professionista Animal Care

Lavorare a contatto con gli animali è sempre stato il tuo sogno? CORSICEF propone un corso di formazione per diventare professionista animal care e diversi master di specializzazione in addestratore, assistente veterinario, toelettatore o responsabile delle vendite in un pet shop. Anche in questo settore le opportunità sono dunque molteplici e con un corso professionale è possibile apprendere tutte le competenze necessarie per trovare lavoro con facilità.

Assistente all’infanzia / assistente alla persona

Altri due corsi particolarmente gettonati tra quelli proposti da CORSICEF sono quello per diventare rispettivamente assistente all’infanzia o assistente alla persona. Lavorare con i bambini o con gli anziani è il desiderio di molti, ma per svolgere questo impiego in modo professionale occorre essere in possesso di competenze e conoscenze specifiche.