Le destinazioni sicure per l’estate 2021

Tutti noi non desideriamo altro che poter tornare alla nostra vita normale prima del covid, dunque siamo alla costante ricerca di mete sicure per poter nuovamente viaggiare. Per quest’estate, diverse località sia italiane che europee si stanno organizzando per poter fare un piano affinché i turisti possano tornare ad esplorarle in totale sicurezza.

I luoghi Covid-Free per poter viaggiare

Sia in Italia che nel resto del mondo ci sono dei luoghi in cui è stata finalmente raggiunta l’immunità di gregge, soprattutto per merito della campagna vaccinale; in particolare si tratta, nella maggior parte dei casi, delle isole, dove è più facile monitorare gli spostamenti e quindi circoscrivere i focolai.

In Italia non possiamo non menzionare Procida, che è anche la nuova capitale della cultura del 2022, ma anche Capri. Anche la Grecia ha iniziato a rendere le sue isole covid Free: per il momento sono circa 70 quelle che possono considerare l’obiettivo raggiunto. La repubblica di San Marino, invece, ha in programma di finire le vaccinazioni entro la fine del mese, dunque anch’essa sarà un luogo perfetto da visitare durante la prossima estate.

I voli intercontinentali Covid-Free

Per la ripartenza sono state pensate delle misure di sicurezza anche per i voli intercontinentali, più nello specifico quelli da e per gli USA. Alcune compagnie che viaggiano negli Stati Uniti d’America hanno pensato di realizzare dei voli Covid-Free, all’interno dei quali poter trascorrere il tempo del viaggio in totale sicurezza, sempre mantenendo le misure di prevenzione per il contagio.

Per poter viaggiare su uno di questi voli bisognerà sottoporsi a un tampone molecolare al momento della partenza oppure entro le 48 ore precedenti, attestando l’esito negativo nella propria autocertificazione. Alcune compagnie aeree prevedono anche che vi sia un percorso guidato, come ad esempio quello che parte dal parcheggio a Malpensa Aeroporto, che converge in un’area appositamente attrezzata in cui medici e infermieri eseguono tamponi rapidi, che mostrano il risultato in pochissimi minuti.

Queste misure di sicurezza ci permettono quindi di tornare finalmente a viaggiare anche per scopi personali e non necessariamente lavorativi.

Le misure di sicurezza da mantenere sempre attive ovunque ci si trovi

Nonostante la ripresa dei viaggi sia ormai cominciata, non bisogna mai dimenticare che le misure di sicurezza standard vanno sempre rispettate con estrema attenzione, proprio per poter arrivare al punto di non dover essere più soggetti alle normative dovute al virus.

La strada da fare è ancora lunga, e dunque non bisogna mai abbassare la guardia, neanche quando si è spensierati in vacanza oppure in procinto di prendere un volo per la propria destinazione del cuore.

Dunque, sia in aeroporto che nelle varie città di destinazione bisogna indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e attenersi alle regole del posto in cui ci si trova, tutte volte ad evitare il contagio. Al rientro in Italia bisognerà sottoporsi a un tampone molecolare oppure rapido antigenico per poter evitare i dieci giorni di quarantena obbligatoria.