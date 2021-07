Estate in Lombardia: 5 luoghi da visitare

Incentivato l’anno scorso per via delle restrizioni dovute alla pandemia, il turismo di prossimità è quello che va per la maggiore anche quest’estate. Sono infatti moltissimi gli italiani che rimarranno nella propria regione anche durante le ferie, vuoi perché non hanno la possibilità di allontanarsi troppo vuoi perché preferiscono non rischiare. Quello che in tanti non sanno però è che anche in regioni come la Lombardia sono parecchi i luoghi da scoprire e sicuramente non c’è il rischio di annoiarsi! Vediamo allora quali sono le mete da visitare in questa regione, che vanta un primato: è la più ricca di siti patrimonio UNESCO.

#1 Milano è sempre Milano

Il Castello Sforzesco, il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele, Parco Sempione e chi più ne ha più ne metta: a Milano si concentrano delle vere e proprie meraviglie d’interesse storico-artistico. Se dunque vivete in Lombardia, una gita nella città della Madonnina è quasi d’obbligo, specialmente in estate. In questo periodo dell’anno infatti Milano si svuota e la si può visitare con maggior tranquillità, senza il rischio di passare ore ed ore in fila. L’unico piccolo problema è che in estate nella città della Madonnina fa molto caldo: meglio dunque assicurarsi che il climatizzatore sul proprio veicolo funzioni. Qualora dovesse terminare il gas refrigerante, comunque, a Milano abbondano i centri specializzati in ricarica aria condizionata auto come Euromaster, che vanta addirittura 9 sedi in zona.

#2 Lago Maggiore

Un’altra delle mete lombarde che attirano locali e non in estate è il Lago Maggiore, che seppur sia meno rinomato rispetto a quello di Como può riservare delle bellissime sorprese. In particolare, meritano una visita le meravigliose Isole Borromee che si trovano nell’omonimo golfo, tra le località di Pallanza e Stresa. Il panorama qui è davvero indimenticabile e trattandosi di una meta meno turistica rispetto ad altre la si può godere in tutto il suo splendore anche in agosto.

#3 Lago di Como

Tra gli specchi d’acqua più amati della Lombardia troviamo naturalmente lui: il famosissimo Lago di Como, dove scelgono di trascorrere le vacanze alcuni VIP internazionali come George Clooney. Tra ville d’epoca affacciate sulle sue acque, paesini in cui il tempo sembra essersi fermato e locali di lusso, il Lago di Como regala emozioni uniche e merita sicuramente una visita.



#4 Valtellina

Gli amanti della montagna ma anche semplicemente coloro che vogliono fuggire al caldo delle città, possono trovare in Valtellina le località ideali per trascorrere qualche giornata all’insegna del relax, dello sport e del contatto con la natura. Questa è sicuramente la zona montuosa più rinomata della Lombardia e non c’è di che stupirsi. È proprio in Valtellina infatti che troviamo località come Sondrio, Livigno e Bormio che attirano ogni anno turisti non solo italiani ma anche stranieri.

#5 Mantova

Tornando alle città che meritano di essere visitate in Lombardia non possiamo certo non nominare Mantova, che con il suo fascino cinquecentesco è in grado di regalare delle emozioni uniche. Palazzo Ducale, il Duomo, il Palazzo Te, il Castello di San Giorgio: le cose da vedere in questa meravigliosa città sono moltissime ma anche in questo caso attenzione al caldo.