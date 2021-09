Il settore dei prestiti è molto cresciuto di recente, ed è realmente capace di rispondere alle esigenze più disparate. Questa differenziazione è stata però accompagnata da una sempre maggiore confusione: tra tante offerte diverse, come fare a orientarsi? E come essere certi di scegliere il finanziamento che fa per noi?

Per i consumatori in molti casi è difficile valutare a colpo d’occhio i costi di un prestito, a meno di non conoscere nel dettaglio il significato e l’incidenza di indicatori specifici, come TAN e TAEG, fondamentali per scegliere consapevolmente e in totale sicurezza la formula più vantaggiosa. Quello che tanti ignorano, inoltre, è che ai prestiti si accompagnano spesso spese accessorie e oneri aggiuntivi che è importante conoscere in anticipo prima di valutare l’effettiva convenienza di una soluzione di accesso al credito. Si tratta nella maggior parte dei casi di:

– Spese di apertura pratica e istruttoria, vale a dire i costi necessari per seguire l’iter amministrazione del prestito;

– Commissioni di intermediazione applicate da agenti e mediatori.

La prima cosa da tenere a mente per essere certi di affidarsi a un istituto creditizio serio e affidabile, è che questi oneri vengono generalmente sommati alle rate del prestito e dilazionati per tutta la sua durata. Non devono quindi trasformarsi in richieste di anticipi, che dovrebbero sempre accolti con sospetto.

Per chi cerca a Milano un prestito vantaggioso, trasparente e semplice da comparare c’è però una nuova opportunità, un prestito che elimina completamente il rischio di brutte sorprese. Con l’Offerta Zero Spese azzera i costi anticipati, la sede Prestiter di Milano rende facilissimo e immediato il confronto tra gli indicatori, perché TAN e TAEG finiscono quasi per coincidere, con la sola eccezione dell’imposta di bollo obbligatoria di 18 euro.

Ma non si tratta dell’unico beneficio, perché l’Offerta Zero Spese concede a lavoratori e pensionati tassi vantaggiosi e rate sempre alla loro portata grazie alla formula della Cessione del Quinto, un prestito che spicca per:

– Flessibilità, perché offre fino a 75 mila euro da restituire con piani da 2 a 10 anni;

– Comodità, perché le rate mensili sono detratte all’origine dallo stipendio o dalla pensione, eliminando il pericolo di insolvenze;

– Sostenibilità, perché tutela la qualità di vita del richiedente con rate che non possono mai superare il 20% del reddito mensile netto;

– Sicurezza, grazie alla polizza assicurativa sempre inclusa;

– Rapidità, perché i finanziamenti sono gestiti con pratiche telematiche semplificate che accorciano notevolmente i tempi di erogazione.

Segnaliamo infine una pratica opportunità: quella di sottoscrivere l’Offerta Zero Spese anche a distanza con firma digitale. Questa nuova opzione, attivata durante la pandemia per rispettare gli obblighi imposti dal distanziamento sociale, permette di risparmiare sprechi di tempo e denaro, seguendo l’iter completo da casa senza rinunciare alla sicurezza. Per avere maggiori informazioni basta contattare Prestiter, agenzia specializzata in Prestiti in Convenzione per Dipendenti e Pensionati con sede a Milano in Via Palmanova, 24, tel. +390225063077.