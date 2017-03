A Milano Marittima hotel gratis per i bambini

L’Emilia Romagna presenta ottime offerte “scaccia-crisi”, per trascorrere vacanze in massima serenità. Di seguito tutte le info

Finalmente in Emilia Romagna, dove il turismo tradizionale delle famiglie e le nuove tendenze vanno di pari passo, si è deciso di affrontare la crisi economica che danneggia la nostra economia con proposte, per le vacanze di questa estate 2017, particolarmente convenienti e allettanti per le famiglie con bambini.

Qui, dove la spiaggia ha sabbia soffice e fine, l’acqua del mare è pura e cristallina, ideale per fare il bagno, dove per il divertimento e la ricreazione dei bambini ci sono giochi gonfiabili, casette di plastica, dondoli e miniscivoli, una cucina squisita e una cultura dell’ospitalità fuori dal comune, le famiglie trovano degli ottimi prezzi low cost o gratuità per i loro bambini dove trascorrere la villeggiatura.

Clicca qui per vedere offerte e pacchetti all inclusive:

www.hotelmilanomarittima.net

Gli hotel di Milano Marittima attrezzati per bambini sono tra i migliori della Costa Romagnola in quanto offrono confort e tutti i servizi per assicurare ai genitori un soggiorno rilassante, senza doversi preoccupare di organizzare la preparazione dei pasti, per i neonati, e di intrattenere i più grandicelli, che possono usufruire di tantissime proposte per il divertimento grazie a strutture attrezzate e servizi in spiaggia.

Ma l’asso nella manica della Riviera Cervese della Costa Romagnola, sono le proposte di sconto e di soggiorno gratuito per i bambini. Ad esempio, è stato previsto uno Speciale soggiorno Pasqua 2017 a Milano Marittima con i seguenti prezzi: 3 gg.Pensione Completa in camera doppia a €. 210,00 – 4 gg. pensione completa in camera doppia a €. 260,00 – 5 gg. pensione completa in camera doppia €. 305,00. Con camere dotate di ogni comodità, con un gustoso Pranzo Pasquale tradizionale, la Connessione Wi-Fi. nelle aree comuni 24 ore e il Late check-out (possibilità di tenere la camera fino al pomeriggio il giorno di partenza, soggiorno gratis per i Bambini Fino a 3 Anni (fonte: Hotel Villa Pina – Milano Marittima).

Un’altra super offerta, valida dal 14 aprile al 18 aprile è denominata ” Happy Family ” ed è costituita da un Pacchetto di quattro notti in formula All Inclusive di € 552.00, totale a camera x 3 o 4 persone (2 adulti + bambini – i 2 Bambini sono Gratis fino a 15 anni non Compiuti (fonte: Koko hotel Milano Marittima).

Molti hotel applicano sconti ai bambini in base all’età ed al periodo richiesto. (fonte: Hotel Cuba 3 Stelle – Milano Marittima (RA).

Queste sono solo alcune delle offerte degli hotel Milano Marittima, consultando i siti degli hotel della Riviera Romagnola si possono trovare una serie d’interessanti pacchetti vacanza dove è previsto il soggiorno gratuito dei bambini, se, ad esempio sono in camera con i genitori, oppure un forfait giornaliero se hanno compiuto una certa età, sconti e soggiorni gratuiti per prenotazioni entro determinate date.

Le camere degli hotel sono attrezzate con culle e letti da campeggio, per chi dorme già nel proprio lettino sono fornite delle spondine di protezione. In alcune camere è stato realizzato un piccolo angolo cottura, dove si possono preparare con tutta calma e comodità i pasti dei neonati. I bagni possono essere attrezzati con vaschette, indispensabili per i bimbi in tenera età, e riduttori per WC. In sala da pranzo sono forniti seggiolini o seggioloni da agganciare alla tavola e, a richiesta, possono essere preparati speciali menù per i bambini più piccoli, per chi soffre di allergie o di celiachia.

La secolare pineta cervese che circonda questa località è perfetta per fare passeggiate, respirando la salubre aria che soffia dal Mare Adriatico, e gite per le famiglie con bambini, si possono noleggiare mountain bike e caschi, i bimbi più piccoli possono trasportati in speciali marsupio porta neonato o passeggini da montagna.