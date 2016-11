Abiti su misura uomo Milano: all’atelier Lanieri una consulenza di stile secondo la tradizione

Il fascino dell’abito su misura è certamente qualcosa di unico per l’uomo alla moda che desidera essere fashion e originale in ogni occasione, dalla più elegante alla più casual. Ad offrire il saper fare della sartorialità italiana è ormai da qualche anno Lanieri, primo e-commerce italiano di abiti su misura da uomo. L’idea dei founder, Simone Maggi e Riccardo Schiavotto, è stata infatti quella di offrire ai clienti Lanieri l’esclusività dell’abito su misura secondo la tradizione sartoriale italiana ma anche la comodità di poter creare e acquistare il proprio capo direttamente da casa, semplicemente attraverso il proprio pc grazie al tutorial per la presa delle misure e il configuratore 3D. Il successo online però non ha fermato la fame di Lanieri che, con pazienza e costanza, ha aperto numerosi store nelle maggiori città italiane e straniere.

Uno degli atelier permanenti simbolo di Lanieri è certamente quello di via Palermo 8 a Milano, a due passi dall’effervescente quanto tradizionale zona Brera. In uno dei luoghi più frequentati e alla moda del capoluogo lombardo, è possibile trovare un negozio con ben 120 metri quadri di spazio espositivo dove gli uomini che amano l’eleganza raffinata e originale potranno trovare ciò che cercano. In questo luogo infatti gli uomini potranno toccare con mano la qualità e l’ampia proposta del brand che si compone di oltre 10 milioni di combinazioni diverse tra modelli, tessuti, fodere, colletti, polsini, ricami e bottoni.

E per districarsi e trovare ciò che si desidera nell’ampia proposta del brand, nell’Atelier Milano Lanieri sarà sempre a disposizione del cliente il team di Style Advisor per una consulenza specializzata e gratuita. In negozio, si potrà effettuare la presa delle misure secondo la tradizione, ricevere consigli di stile per i colori e gli abbinamenti secondo le occasioni d’uso ma anche il proprio fisico nonché creare con queste informazioni il proprio profilo online da riutilizzare in caso di acquisti da pc. Se desiderate farvi un regalo anticipato per Natale, sfruttate le giornate del Black Friday 2016, dal 25 al 28 novembre, online oppure prenotando un appuntamento gratuito nell’atelier di Milano su www.lanieri.com.