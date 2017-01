Aprire un bar a Milano? Spopola l’Arredamento su Misura

L'arredamento di un bar è fondamentale per "emozionare" la clientela, in modo che torni volentieri e che possa diventare più che occasionale. Da qualche tempo i locali milanesi impazziscono per l'arredamento esclusivo su misura realizzato in modo artigianale

I bar sono molto più che dei semplici locali ove prendere un caffè, bensì dei luoghi di vera e propria socializzazione. Nonostante nascano da un’idea comune, quella di creare un punto nel quale la gente possa fare colazione, ritrovarsi e così via, ogni bar presenta delle caratteristiche uniche, che variano in base a molteplici fattori.

A Milano come nel resto d’Italia, le persone hanno l’abitudine di recarsi al bar al mattino, per fare colazione, oppure la sera per prendere un aperitivo, ma questi locali aperti al pubblico sono frequentati anche in qualsiasi ora del giorno per via dei servizi che offrono (ad esempio la possibilità di acquistare e consumare panini, bibite, e così via). In qualsiasi zona della città si trovino, tutti i bar vantano un numero più o meno ampio di clienti abituali.

In questo contesto, uno dei fattori più importanti nel determinare il successo del bar è l’unicità del suo arredamento. L’idea di base è differenziarsi dal panorama dell’arredo industriale, con soluzioni artigianali e uniche, stili d’arredo realizzati secondo l’idea del committente e con un pizzico di estrosità dei migliori designer d’interni per locali bar, gelateria e pasticceria.

Molti proprietari di bar siti a Milano hanno capito che è necessario considerare attentamente come arredare il proprio locale, differenziandosi dai competitor, spesso dando vita ad opere di design stilistico appariscenti e stravaganti.

Ovviamente per il vostro bar potrete optare anche per uno stile classico, purché sia unico e artigianale, ad esempio prediligendo elementi d’arredo in legno, oppure per uno stile moderno, dotandolo di luci al neon e inserti in colorati in plexiglass. Insomma, non importa quale stile scegliate: la cosa importante è che l’arredamento sia “sensazionale”, in modo da creare un’impressione dirompente per i vostri avventori .

Troverete sul mercato diversi brand specializzati nell’arredo bar su misura che realizzano soluzioni d’arredo uniche per diverse tipologie di locali pubblici, dalla gelateria alla pasticceria, dal bar al pub. Seguendo i consigli di interior designer esperti e creativi, potrete trovare il giusto arredamento ad hoc, rispettando il budget che avete stabilito. Le aziende dei professionisti nel settore sapranno anche consigliarvi sui materiali più alternativi, in modo da permettervi di realizzare le vostre idee in maniera che risultino non solo uniche ma anche funzionali e durevoli nel tempo.

Officine 900 è una divisione della nota azienda italiana Frigomeccanica, specializzata nella progettazione, realizzazione e posa in opera di arredamenti bar su misura, in grado di realizzare progetti di arredo ad hoc, spaziando con padronanza tra stili e artigianalità dei prodotti. Design e funzionalità sono coniugati impiegando i materiali più consoni a conciliare esigenze del cliente e soluzioni su misura di tendenza. Si passa da ambienti che esaltano atmosfere vintage, con linee equilibrate e materiali naturali, a locali moderni in stile minimalista densi di suggestioni hi tech, fino a locali polifunzionali in stile post industriale.