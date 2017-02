Bando per postini 2017, modalità di candidatura, requisiti, termini, info

Poste Italiane cerca portalettere per la stagione primaverile e per quella estiva nell’ambito del ‘Bando per postini 2017’. L’assunzione prevede un contratto a tempo determinato ed è possibile inviare la propria candidatura fino a domenica 5 marzo.

REQUISITI – I requisiti richiesti sono:

– il diploma di scuola media superiore (con votazione minima 70/100)

– o diploma di laurea, anche triennale (votazione minima 102/110).

– possesso della patente di guida (poiché la mansione richiede l’utilizzo del motomezzo aziendale per il trasporto della corrispondenza)

– idoneità generica al lavoro, che in caso di assunzione dovrà essere documentata tramite certificato rilasciato dalla ASL di appartenenza o dal proprio medico curante.

MODALITÀ DI INVIO CANDIDATURA – Per inviare la propria candidatura è necessario compilare il form online presente sul sito di Poste Italiane nella sezione ‘Lavora con noi’.

– L’avvio dell’iter di selezione, si legge nel bando, sarà anticipato da una chiamata dell’ufficio Risorse Umane Territoriali di Poste italiane, alla quale seguirà una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione (è dunque consigliabile controllare periodicamente la casella di posta elettronica a partire dalla seconda settimana di marzo).

– La mail sarà inviata dalla Società Giunti OS “info.internet-test@giuntios.it” – incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test attitudinale online – e, recita sempre il bando, “conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento”.

– I candidati che avranno superato il primo step saranno contattati dal personale di Poste Italiane per il passaggio alla fase successiva, che prevede “un verifica in aula del test già svolto a casa, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo”, la quale sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta.

AREA TERRITORIALE – Il candidato potrà scegliere una sola area territoriale di preferenza tra quelle indicate nel bando, ovvero:

Piemonte: Torino, Vercelli, Novara; Cuneo; Asti; Alessandria; Biella, Verbano-Cusio-Ossola

Valle d’Aosta

Liguria: Imperia; Savona; Genova; La Spezia

Lombardia: Varese; Como; Sondrio; Milano; Bergamo; Brescia; Pavia; Cremona; Mantova; Lecco; Lodi; Monza e Brianza

Trentino Alto Adige: Bolzano; Trento

Veneto: Verona; Vicenza; Belluno; Treviso; Venezia; Padova; Rovigo

Friuli Venezia Giulia: Udine; Gorizia; Trieste

Emilia Romagna: Piacenza; Parma; Reggio nell’Emilia; Modena; Bologna; Ferrara; Ravenna; Forlì-Cesena; Rimini

Marche: Pesaro e Urbino; Ancona; Macerata; Ascoli Piceno; Fermo

Friuli Venezia Giulia: Pordenone

