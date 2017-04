Broker assicurativo: chi è e perché conviene rivolgersi a un buon professionista come IGB

Sapete esattamente chi sia, e cosa faccia, il broker assicurativo? E perchè è opportuno rivolgersi a un broker di qualità, serio e affidabile, come IGB? Se sapete già la risposta, probabilmente fate parte di quella crescente schiera di utenti di servizi assicurativi che ha avuto modo di conoscere e di apprezzare le qualità dell’offerta di un irrinunciabile partner come IGB. Per tutti gli altri, val la pena cercare di riassumere brevemente chi sia, cosa faccia, e quali siano i vantaggi che può fornirvi, un ottimo broker assicurativo!

Broker assicurativo: chi è e cosa fa

Per poter rispondere a tutti i quesiti che sopra abbiamo avuto modo di riassumere, iniziamo con il segnalare che il broker assicurativo è un professionista che ha il compito di porsi come intermediario tra i propri clienti e le compagnie assicurative che avrà individuato come fornitori di prodotti e servizi assicurativi.

Già da queste poche righe introduttive dovrebbe essere chiara la sua principale funzione e utilità: il broker assicurativo ha infatti lo scopo di reperire sul mercato le soluzioni assicurative che rispondono alle esigenze di coloro che si affidano al suo servizio: disponendo di una maggiore forza contrattuale, riesce a ottenere migliori condizioni per la propria clientela.

Non solo: il broker assicurativo si occupa di poter personalizzare le proposte assicurative su misura della clientela. Conoscendo in maniera approfondita il proprio cliente, infatti, saprà certamente “ritagliare” il prodotto assicurativo in maniera tale che possa essere vestito con ancora maggiore efficacia da parte dell’utenza che si rivolge al broker. Infine, ricordiamo anche che il broker assicurativo si occupa concretamente di tutta la fase di gestione delle polizze: dalla negoziazione al rinnovo, passando per la disdetta e le procedure in occasione di eventuali servizi, il broker è un vero e proprio alleato in grado di rendere più snella ed efficace la propria relazione con il mondo assicurativo!

Broker assicurativo: tutti i servizi

A conferma di quanto sopra, sia sufficiente ricordare come rivolgendosi a un broker qualificato come IGB, sia possibile godere di un eccellente servizio di consulenza che comprende:

– analisi e identificazione del rischio, sopralluoghi, questionari, individuazione dei rischi e classificazione delle tipologie di danno, individuazione delle alternative di gestione e piano di gestione;

– creazione di una copertura personalizzata su valutazione dei beni, esame delle polizze assicurative in essere, trasferimento conoscenze su leggi, decreti e sentenze in materia assicurativa;

– consulenza operativa su trasferimento know-how, indagini sul mercato delle assicurazioni, gestione polizze, gestione sinistri.

Infine, vi ricordiamo che il broker assicurativo IGB può porsi con un partner a 360 gradi per qualsiasi esigenza di protezione e di tutela: rientrano nel suo servizio di intermediazione, infatti, le attività di consulenza e di gestione di polizze per veicoli, aziende, persone e professionisti. Insomma, un vero e proprio punto di riferimento per qualsiasi esigenza legata al mondo assicurativo, con condizioni di convenienza tra le migliori sul mercato italiano dei prodotti di tutela: una serenità aggiuntiva che vi accompagnerà per tutta la vita.