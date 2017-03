Broker forex e nuove regole della Cysec sui bonus

I broker forex sono sottoposti a rigidi e costanti controlli per offrire i servizi di trading online a seguito di iscrizione e apertura di un nuovo conto da parte del trader. Controlli, che portano anche a verifiche da parte di organi importanti come la Cysec, di aggiornamenti da parte degli stessi broker rispetto alle nuove regolamentazioni vigenti, come nel caso della recente eliminazione dei bonus.

Controlli degli organi di controllo per il rilascio e le conferme delle licenze sul trading online

I rigidi e costanti controlli svolti dagli organi di controllo, sono molto importanti in un settore come il trading online tanto ricercato dagli utenti per investire in modo diretto rispetto ad un mercato molto interessante come il forex e guadagnare online. Tali controlli, possono essere a tal proposito suddivisi in due grandi categorie:

Standard, ossia di operazioni tipiche di controllo sui broker rispetto a requisiti principali per poter ottenere anche l’autorizzazione apposita. Rientrano in questa categoria, ad esempio, capitali contenuti richiesti per una prima iscrizione e per il versamento di un deposito minimo, informazioni chiare rispetto alle modalità accettate da un broker forex per operazioni di prelievo o deposito sul conto, formazione online aggiornata periodicamente e strumenti di qualità per investire sul forex grazie anche ad appositi e importanti componenti presenti di base sul broker.

Specifiche, ossia di operazioni che possono cambiare di volta in volta in base a nuove decisioni poste dagli organi di controllo al fine di rendere più sicuro il trading degli utenti e per confermare nel caso anche il relativo rilascio delle licenze per poter essere presenti sul web e poter ricevere nuove iscrizioni degli utenti.

Nuove regole Cysec sui bonus dei broker forex

La seconda grande categoria citata, può essere ben intesa con un esempio che tratta nuove regolamentazioni predisposte nel nuovo anno dalla Cysec, uno degli organi di controllo più importanti sui broker forex.

La Cysec, infatti, ha di recente deciso delle nuove regole a cui devono adeguarsi tutti i broker e in riferimento ai bonus. Avrai sentito spesso parlare di bonus di benvenuto per una prima iscrizione online o di bonus che riconoscevano una cifra aggiuntiva in caso di nuovi depositi? Queste erano politiche adottate dalla maggior parte dei broker forex a seguito di vantaggi riconosciuti ai trader sia per una prima iscrizione e sia per una successiva operatività. Politiche, che di recente, sono state considerate dalla Cysec come non adatte ad una attività di trading online e non in linea con servizi di qualità da rilasciare ai clienti che decidono di aprire un nuovo conto online su tali broker.

L’eliminazione di politiche sui bonus dei broker forex da parte della Cysec, quindi, rientra in una delle più importanti novità del nuovo anno da verificare rispetto ad una prima iscrizione online. E’ poi importante al fine di individuare solo le migliori soluzioni sul profilo della regolamentazione di prestare attenzione anche:

Eventuali e ulteriori novità da parte della Cysec o di altri organi di controllo rispetto a nuove regole valide per offrire servizi di trading online. In tale direzione, siti online specializzati sono molto utili per conoscere live tali cambiamenti.

Confrontare sempre mediante il canale online, i requisiti più importanti che ogni broker forex deve possedere e l’effettiva adozione di politiche atte a cancellare la presenza di bonus al loro interno.

Verificare sulle pagine ufficiali le licenze possedute per offrire servizi di trading online sul forex.

Verificare sempre nelle pagine ufficiali dei broker forex, la cancellazione dei bonus e il rispetto di criteri principali per l’ottenimento di licenze Cysec come deposito minimo, prelievi sicuri e sicurezza anche rispetto ad una iscrizione e gestione di un nuovo conto di trading online.