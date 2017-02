Consigli per serate romantiche, scoprite il body sushi

Da sempre è noto il fil rouge che lega cibo ed eros… chi, ad esempio, non ha mai immaginato di ricoprire la dolce metà sotto una nuvola di panna? E una bella spalmatina di nutella? L’importante, davanti a un eventuale rifiuto, è comunque evitare di raccattare il barattolo, rimanendo a ingozzarsi miseramente soli!

Per il piacere di tutte le coppiette lussuriose e dei single particolarmente fantasiosi, in Italia, la risposta di alcuni ristoranti alla crisi di coppia, è il body sushi. E il consiglio, è di acquisirne tutte le tecniche per poi provarlo anche tra le pareti di domestiche!

Il concetto è semplicissimo: squisite leccornie a base di pesce e riso sono servite non sui soliti cabaret di porcellana bensì… su ragazzi e ragazze.

O meglio: ragazze-piatto e ragazzi-piatto, fatti sdraiare come centrotavola al posto del vaso coi gelsomini e, in rigoroso costume adamitico, farciti di rotolini al salmone, coni con polpa di granchio, barchette con fettine di tonno e così via!

Naturalmente, se l’allestimento avvenisse su pance non perfettamente piatte, il risultato potrebbe essere sconcertante… Proprio per evitare sorprese, infatti, i piatti-umani devono essere rigorosamente selezionati per garantire massima igiene, nonché, idoneità muscolare: un tentacolino di alga intrappolato sotto un’ascella incolta spezzerebbe l’incanto erotico, e non sarebbe affatto garbato mettersi a strattonare modello Sampei un gamberetto incastrato in un capezzolo a rampino!

Inoltre, sarà bene che i bramosi avventori non si aspettino zuppettine e fritturine a cinquemila gradi: una regola imprescindibile è il divieto di attaccare bottone col proprio “vassoio” e, un rantolo da pronto soccorso anti-ustioni, per quanto non propriamente una conversazione, sarebbe ritenuto comunque poco ortodosso.

Infine, mettiamoci in testa che dovremo essere provetti nell’uso delle bacchette, poiché sono assolutamente bandite forchette e soprattutto coltelli. Cosa succederebbe, infatti, se accanto a un malcapitato ragazzo-vassoio, si nascondesse una zelante seguace di Lorena Bobbit? Meglio “troncare” subito il pericolo!

V.P.