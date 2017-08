Corsi serali di inglese a Milano e inglese per le aziende: dove e come imparare l’inglese a Milano

Corsi di inglese intensivi per ragazzi, adulti e aziende, con un metodo collaudato volto a conseguire risultati ottimali in poco tempo

Sapere l’inglese è più indispensabile ormai nella vita quotidiana e soprattutto per il mondo del lavoro. I confini del mondo sono più che mai ampi e sia per i singoli che desiderano una carriera lavorativa soddisfacente sia le aziende che vogliono affacciarsi al di fuori dei confini nazionali devono investire in corsi di inglese mirati al raggiungimento dei propri obiettivi. Wall Street English da oltre 40 anni organizza a Milano corsi di inglese intensivi per adulti e per ragazzi e corsi specifici dedicati alle aziende. Il metodo collaudato di insegnamento garantisce risultati ottimali in poco tempo, come dimostrano le opinioni e recensioni della scuola di inglese a Milano rilasciate da coloro che hanno frequentato le lezioni presso Wall Street English.

Chiunque può imparare o migliorare la lingua grazie ai corsi di inglese intensivi, utili per apprendere velocemente ed efficacemente le nozioni necessarie a raggiungere le proprie mete personali. La scuola di inglese Wall Street English di Milano ha il vantaggio di poter usufruire di orari flessibili, dando anche l’opportunità agli iscritti di frequentare corsi serali di inglese. Le lezioni possono essere effettuate da soli o in piccoli gruppi e sono sempre strutturate sulla base delle esigenze del partecipante e ciò vale anche nel caso dei corsi di inglese per aziende.

Perché l’inglese?

Appare chiaro a tutti che sul piano lavorativo una buona conoscenza dell’inglese rappresenta un vantaggio nel proprio curriculum sia che si voglia lavorare in Italia sia che si voglia andare all’estero. Le aziende italiane non possono più permettersi al giorno d’oggi di avere dipendenti che non siano in grado di comunicare in inglese se non si vogliono perdere opportunità di business in Europa o nel mondo.

I corsi di inglese intensivi hanno principalmente lo scopo di ridurre i normali tempi di apprendimento, fornendo una formazione professionale completa in pochissimi mesi. L’opportunità di frequentare lezioni di inglese serali e di ottenere le certificazioni di inglese riconosciute internazionalmente fa sì che chiunque possa intraprendere il proprio percorso formativo inserendolo all’interno della propria routine quotidiana.

Imparare l’inglese con orari flessibili

Wall Street English mette a disposizione degli iscritti insegnanti madrelingua altamente qualificati e ha sviluppato un metodo certificato che garantisce ottimi e rapidi risultati. Tutto ciò con il vantaggio di orari flessibili, anche nelle ore serali, e di personalizzare le lezioni di inglese a seconda degli obiettivi del frequentante. Singoli e aziende possono usufruire di promozioni che variano ogni mese e di pacchetti ad hoc a seconda delle esigenze, compresa quella di ottenere certificazioni di inglese come BULATS, TOEFL, TOEIC e IELTS.

Per maggiori informazioni sui corsi serali, sull’inglese per aziende, sulle certificazioni e sulla scuola di inglese a Milano:

Wall Street English Milano Loreto

Corso Buenos Aires, 79 (MI)

Tel. 02 6738331

Sito Web: http://www.wallstreet.it/scuola-inglese-milano-loreto/

Orari: Lun-Van dalle 9.00 alle 21.00 e Sab dalle 9.30 alle 16.30.