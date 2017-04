Elettrodomestici: corsa al risparmio per le famiglie

In tempi di crisi come gli attuali, con il potere d’acquisto delle famiglie italiane messo a dura prova, sono diverse le spese che sono state ridotte o vengo procrastinatee. Come sottolineato anche dall’ultima rilevazione Istat sulle vendite al dettaglio, sono molte le voci di spesa che negli ultimi anni sono state drasticamente ridotte e che continuano a registrare cali o una sostanziale stagnazione. Tra queste, c’è anche quella per l’acquisto di beni durevoli non alimentari, come mobili, elettrodomestici e auto, anche se il mercato delle quattro ruote da inizio 2017 sta dando segnali di vitalità. Secondo l’Istat, a febbraio 2017 la vendita dal dettaglio di questi prodotti fa registrare un incremento dello 0,1% rispetto al mese precedente.

Dati di vendita a parte, per quanto riguarda gli elettrodomestici, la corsa al risparmio per le famiglie italiane è un fatto ormai consolidato da alcuni anni. Risparmio che è possibile effettivamente grazie anche alle sempre più numerose iniziative commerciali degli operatori del settore. Dallo sbarco anche in Italia delle giornata dedicate agli sconti, come il “Black Friday” o il “Blue Monday”, alle settimane del “Sottocosto” o del “Fuori tutto” solo per ricordarne alcune, sono decine le iniziative commerciali che permettono ai consumatori di fare autentici affari, portandosi a casa prodotti con sconti elevati, anche fino al 50% rispetto al prezzo di partenza.

Che dobbiate acquistare frigoriferi o televisori, tablet o forni da incasso, aspirapolvere o condizionatori, il consiglio è quindi sempre lo stesso: occhio alle promozioni! Segnatevi sul calendario le date delle giornate speciali, come il “Black Friday” o il “Blue Monday”, ma anche i periodi in cui le diverse catene commerciali offrono promozioni particolari. Sfogliate sempre con cura i volantini delle principali catene che vendono elettronica di consumo, disponibili in distribuzione cartacea ma ormai anche online, consultabili anche attraverso un semplice smartphone.

Precauzioni? Attenzione alle promozioni che riguardano prodotti fuori catalogo o in esposizione. Informatevi bene sulle condizioni del prodotto prima di acquistarlo: non sempre una forte riduzione del prezzo è positiva, può anche essere il metodo più semplice per il commerciante per liberare il magazzino da prodotti difficilmente vendibili in altro modo. Quindi, occhio allo sconto, ma massima cura nel valutare il prodotto che stiamo per acquistare. Se è un “articolo da esposizione” controllate bene la sue condizioni, che non sia stato danneggiato durante la permanenza a disposizione dei clienti. Se si tratta di un articolo fuori catalogo, verificate sul sito web del produttore che l’assistenza ed eventuali ricambi per questo prodotto siano ancora disponibili.