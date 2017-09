Equinozio d’autunno, benvenuto a sagre e passeggiate nei boschi

Cambiano i colori e i prodotti del territorio, tante le sagre e le passeggiate per godersi al meglio questa stagione

Nella notte tra il 22 e il 23 settembre si svolgerà l’equinozio d’autunno.

L’equinozio è il momento della rivoluzione terrestre intorno al Sole in cui quest’ultimo si trova allo zenit dell’equatore: la caratteristica è che in questo particolare momento le ore del giorno sono uguali a quelle della notte, poiché i raggi solari sono perpendicolari rispetto all’asse di rotazione della Terra.

Gli equinozi, come i solstizi, segnano il momento del cambio di stagione: possiamo quindi salutare l’estate e dare ufficialmente il benvenuto all’autunno, con tutti i suoi colori e frutti tipici.

Leggi Anche:

Sagra della Zucca Osmate 23 – 24 settembre 2017, benvenuto autunno!

Sagra polenta taragna Zogno 15 – 24 settembre 2017, bontà con cervo, cinghiale, zola e tanto altro

Festa del fungo e della castagna 2017 Pisogne, distribuzione di caldarroste e divertimento