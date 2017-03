Esercitarsi con l’inglese a Milano: recensioni

Oggi l’inglese si impara in tanti modi, ad esempio con aperitivi in lingua, visite guidate nei luoghi storici e scuole. A ciascuno il suo!

Una città colta e cosmopolita. Questa sua crescente internazionalizzazione fa sì che sia un luogo ideale per studiare e praticare l’inglese. Tanti sono gli aperitivi di lingua, così vengono chiamati, nei quali è possibile passare del tempo sorseggiando un drink mentre si conoscono nuove persone e si fa pratica con la conversazione in inglese. I sondaggi effettuati in rete hanno avuto come risultato una netta predominanza di opinioni e recensioni positive relative a questo tipo di eventi, dimostrando una tendenza al rialzo verso queste attività.

Oltre ai meet-up organizzati in molti locali di Milano, la pratica della lingua inglese può favorevolmente essere praticata attraverso visite guidate nei punti più importanti e storici della città. Inoltre, è possibile seguire uno dei tanti corsi di inglese a Milano all’interno di una scuola specializzata. Come supporto a coloro che vogliano approfondire lo studio della lingua inglese, ecco una breve lista e le recensioni in merito ai luoghi di Milano dove l’inglese è di casa.

International Aperitivo organizzato da Meetup

Una sala al Pacino Cafè è stata appositamente dedicata a chi vuole partecipare a questo tipo di incontri. Al prezzo di 10 Euro (viene consegnato un voucher per l’aperitivo da Klaas, un uomo alto dai capelli dorati e baffi) è possibile passare qualche ora piacevole facendo la conoscenza di persone che arrivano un po’ da tutto il mondo (dal resto dell’Europa soprattutto). Data la crescente richiesta e l’elevato numero di recensioni positive che questo tipo di evento sta ricevendo, conviene arrivare abbastanza presto (20:00/20:30). Passerete del tempo di qualità con persone interessanti e migliorerete il vostro livello di speaking inglese.

The Original History Walk

Ogni venerdì dalle 18:00 parte questa camminata dal sagrato del Duomo di Milano. Il tema della camminata varia ogni volta. A prescindere da esso, è un ottimo modo per coniugare lo studio dell’inglese alla scoperta di luoghi e racconti che la città di Milano può offrire. Consigliato vivamente a chi vuole conoscere Milano da un punto di vista differente, partendo appunto dalla pratica della lingua inglese.

Wall Street English

La Wall Street English Milano Porta Romana riesce a coniugare tutte le diverse esigenze di chi vuole approfondire lo studio dell’inglese. La scuola offre corsi di inglese per adulti, per studenti, per aziende e corsi indirizzati alla preparazione degli esami ELTS, TOEFL®, TOEIC®, BULATS e PEARSON TEST of ENGLISH ACADEMIC, sempre più richiesti nel mondo del lavoro. I corsi di inglese a Milano sono innovativi e rivolti a imparare con successo l’inglese. La scuola di inglese di Milano viene incontro alle necessità dei suoi studenti, offrendo orari flessibili e soluzioni su misura, in modo da affrontare nel migliore dei modi lo studio di questa lingua, ma soprattutto è un ambiente dove si parla solo inglese. Costituisce senz’altro uno dei migliori punti di riferimento a Milano, come confermano anche le tante recensioni dei corsi di inglese lasciate dagli studenti della scuola.

Wall Street English Milano Porta Romana

Viale Sabotino, 16 – Milano

Tel. 02 56814127

Website: http://www.wallstreet.it/scuola-inglese-milano-porta-romana/