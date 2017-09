eToro: è davvero un broker adatto a voi?

Che eToro sia un buon broker, non ci sono grandi dubbi. Il che, però, non significa che sia un broker adatto a ciascun utente, considerato che ogni trader ha le sue preferenze e le sue caratteristiche operative. Cerchiamo dunque di comprendere se eToro possa fare anche al caso vostro, e quali sono i punti di riferimento che a nostro giudizio sarebbe opportuno non lasciarsi sfuggire.

Che cosa fa eToro?

La prima cosa che dovete assolutamente comprendere è che cosa faccia – e non faccia – eToro. Contrariamente a molti altri broker, eToro ha un bagaglio di strumenti finanziari e asset molto più vasti, permettendovi di investire in contratti per differenza su una lunga serie di beni come azioni, valute, indici e materie prime.

L’elenco degli asset che potrete scegliere di utilizzare come sottostanti dei vostri impieghi è davvero piuttosto lungo e, sebbene non rappresenti quello più esteso che abbiamo avuto il piacere di sperimentare nelle nostre avventure finanziarie, è comunque molto ben nutrito e, soprattutto, è costantemente aggiornato dallo staff manageriale del broker.

Le opportunità di investimento sono dunque notevoli, così come notevoli sono anche le opzioni di personalizzazione di ogni posizione, in linea con quello che sarà il vostro principale modello di trading.

Il social trading di eToro

Se tuttavia conoscete già eToro, è molto probabile che lo conosciate (e lo apprezziate!) soprattutto per aver introdotto in grande stile nel panorama mondiale del trading online il social trading e, dopo poco, il copy trading. Ma di cosa si tratta?

Molto semplicemente, il social trading vi permetterà di entrare in connessione con decine di migliaia di altri trader, discutendo con loro le migliori strategie operative, condividendo riflessioni e proponendo nuove azioni, esattamente come potrete fare in un qualsiasi social network. Se poi lo riterrete opportuno, potete fare anche un piccolo passo in avanti e sperimentare le attività di copy trading, andando a replicare sul vostro portafoglio, in maniera automatica, quel che viene effettuato sul portafoglio di uno o più trader guru.

Per chi è adatto eToro

Introdotti i concetti di cui sopra, e lette tutte le eToro opinioni che potete trovare online, riteniamo che eToro sia un broker adattissimo a tutti quegli utenti che si stanno avvicinando per la prima volta al mondo degli investimenti finanziari, e desiderano poter disporre del supporto di un partner qualificato, che possa accompagnar loro nel compimento di ogni operazione di investimento.

Tenete infatti conto che, oltre a disporre di una piattaforma valida e intuitiva, eToro è un broker che dispone di un’ampia sezione di formazione e di assistenza, in grado di elevare le competenze e le capacità di ogni trader, giorno dopo giorno, su livelli di maggiore consapevolezza e autonomia.

Naturalmente, quanto sopra non è certamente rivolto a escluere il fatto che eToro non possa essere adatto anche agli utenti più esperti: la gamma di funzionalità che il broker è in grado di donarvi è infatti sufficiente per poter soddisfare le ambizioni anche dei trader pro, che non avranno certamente fatica nell’individuare in eToro un inconfondibile alleato delle proprie strategie.

Come sopra abbiamo avuto modo di precisare, eToro è altresì il punto di riferimento internazionale per tutti coloro i quali vogliono fare del social trading e del copy trading con professionalità e con sicurezza. Insomma, un buon broker con il quale vi consigliamo di confrontarvi, aprendo magari un conto demo che possa permettervi di comprendere come funzionano i suoi servizi e, dunque, rendendovi conto in condizioni di piena sicurezza se, effettivamente, questo storico broker possa essere il top per le vostre specifiche necessità di operazioni di trading online.