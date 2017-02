Festival di Sanremo 2017

E come ogni anno ecco che ci risiamo: l’edizione numero 67 del Festival di Sanremo è pronta per cominciare e vedrà ancora una volta al timone il condottiero Carlo Conti. A fargli da spalla dal 7 all’11 febbraio quest’anno c’é un altro volto noto della televisione italiana, Maria De Filippi, alla sua prima conduzione del Festival della Canzone Italiana.

Dopo le ultime due stagioni che hanno registrato ascolti da record, anche per quest’anno la Rai ha fortemente voluto il presentatore che è riuscito, con la sua freschezza e l’attenzione finalmente puntata solo sulle canzoni, ha riportare gli italiani davanti alla televisione per seguire la gara canora più famosa d’Italia. Per cinque serate su Rai Uno a presentare le proprie canzoni ci saranno otto giovani nella sezione Nuove Proposte e 22 big per la gara classica, quindi due in più rispetto alle ultime edizioni. Nelle prime due serate si esibiranno undici big per volta e il voto combinato di giuria e pubblico decreterà i 16 che accederanno alla serata di venerdì e i 6 eliminati. Ma non saranno eliminati definitivamente. Infatti, la serata del giovedì è dedicata ad una sorta di torneo che decreterà due eliminati definitivi, mentre gli altri 4 si aggiungeranno ai 16 già promossi. La serata del venerdì sarà, a tutti gli effetti, una semifinale. Le giurie scenderanno di nuovo in campo per decretare 4 eliminati mentre i 16 finalisti parteciperanno alla gara del sabato che decreterà il vincitore della 67esima edizione del Festival.

Fra i 22 big della canzone italiana ci sono qualche novità e tanti volti noti. Rigorosamente in ordine non importanza, prenderanno parte alla gara Al Bano, Elodie, Paola Turci, Samuel, Fiorella Mannoia, Nesli e Alice Paba, Michele Bravi, Fabrizio Moro, Giusy Ferreri, Gigi D’Alessio, Raige e Giulia Luzi, Ron, Ermal Meta, Michele Zarrillo, Lodovica Comello, Sergio Sylvestre, Clementino, Alessio Barnabei, Chiara Galiazzo, Francesco Gabbani, Bianca Atzei e Marco Masini. Tutte le canzoni sono state attentamente selezionate e supervisionate dallo stesso Carlo Conti che, ancora una volta, ha voluto garantire un’altissima qualità artistica, creando un esplosivo mix di classici italiani nuovi generi come il rap e uno stile più melodico. Il palinsesto completo e la programmazione del Festival giorno per giorno sarà possibile seguirla grazie a programmi tv stasera.

Come nella più classica tradizione di Sanremo, non mancheranno i super ospiti per ognuna delle sere del Festival. La star internazionale quest’anno sarà l’attore hollywoodiano Keanu Reevs, ma sul palco si alterneranno personaggi come Francesco Totti, Tiziano Ferro che canterà con Carmen Consoli, Mika, Giorgia, Paola Cortellesi e Antonio Albanese, Ricky Martin e Robbie Williams. A differenza degli altri anni, però, mancheranno le bellissime vallette che sempre hanno caratterizzato il Festival di Sanremo. Nell’ultima conferenza stampa Carlo Conti ha scherzato dicendo che “bastiamo io e Maria”, la quale partecipa a titolo completamente gratuito. In realtà, non mancheranno bellezze italiane e internazionali che faranno sfoggio sul palco del meglio dell’alta moda. Confermata la presenza fino ad ora delle bellissime figlie d’arte Annabelle Belmondo, Anouchka Delon, Sistine Stallone e Dominique Garcia. A rappresentare l’Italia, invece, Diletta Leotta che curerà la rubrica “Tutti cantano Sanremo” che è stato il tema anche della campagna di comunicazione. Infine, non mancherà il Dopo Festival, anche per quest’anno affidato alla conduzione di Nicola Savino che verrà affiancato dalla Gialappa’s Band e da Mia Ceran, per ricomporre il cast di Quelli che il Calcio.

Non resta, dunque, che dare il via alle danze – pardon, alle canzoni – e sintonizzarsi su Rai Uno per la 67esima edizione del Festival di Sanremo.