Gaffe da italiani quando parliamo in inglese: i problemi con la pronuncia

Tutti ci siamo cimentati almeno una volta con lo studio della lingua inglese. Se siamo bravi e prendiamo ottimi voti, ci verrà da pensare di conoscere alla perfezione la lingua. Ciò potrà essere valido sulla carta scritta, ma una volta varcati i confini italiani chissà se si dimostrerà vero. Infatti, quando arriva il momento di esprimere oralmente tutto ciò che si è appreso, l’italiano medio incorre in innumerevoli gaffe.

Evita le gaffe con una scuola di inglese Milano

Forse proprio perché capita raramente di dover comunicare in inglese, si ha la tendenza a trascurare la pronuncia delle frasi. Questa mancanza appare molto diffusa anche perché non si tiene in conto che una corretta pronuncia spesso è fondamentale per farci comprendere dal nostro interlocutore; errando potremmo addirittura dire una parola al posto di un’altra. La colpa possiamo anche attribuirla alla nostra lingua in quanto i suoni accentuati delle nostre consonanti ci portano a pronunciare in modo “pesante” e marcato tutte le lettere di ogni parola. Sta di fatto che tocca a ognuno singolarmente farsi un esame di coscienza e riprendere le lezioni di inglese per superare questi ostacoli.

Scopri dove migliorare con i corsi di inglese a Milano

Intanto impariamo ad evitare alcuni errori di pronuncia frequenti così da non essere oggetto di imitazioni e parodie in quanto italiani: