Gaming online: in aumento del +35% nell’ultimo trimestre del 2016

Il settore del gaming online ha conosciuto, nell’ultimo trimestre del 2016, un considerevole boom in Italia: un successo del tutto prevedibile, considerando le diverse opzioni che il web ci mette a disposizione, soprattutto per quanto concerne lo svago legato ai giochi. Da questo punto di vista, pur non essendo semplice fare un riassunto di quanto accade in uno dei comparti più variegati della rete, è altrettanto facile notare quali nicchie del gaming online stiano spingendo verso una grande crescita di questo settore, assicurando ai tanti appassionati un futuro roseo in Italia. Stiamo parlando, nello specifico, del comparto dei casinò online e delle piattaforme telematiche di poker: in assoluto una delle novità più piacevoli e apprezzate dagli utenti, per quanto concerne i giochi su Internet.

Giochi online: il 2016 si chiude con un aumento del +35%

Stando alle rilevazioni degli studi di settore, il comparto dei giochi online ha conosciuto un vero e proprio boom nel 2016: un anno che si chiuderà alla grande, con un ulteriore aumento del +35% nell’ultimo trimestre, relativo al trend dei casinò telematici. Parliamo di un settore che, attualmente, incontra un apprezzamento senza precedenti da parte degli utenti italiani: al punto da aver comportato una spesa, negli ultimi tre mesi, quantificabile in poco meno di 400 milioni di euro. Si tratta di un successo da certi punti di vista preventivabile, considerando che il poker online e le slot machines rappresentano una passione che accomuna tantissimi cittadini dello Stivale.

Tutti i motivi del successo dei casinò online

I motivi che continuano a spingere gli utenti ad invadere il comparto dei casinò online sono i seguenti: aggregazione ed eterogeneità. A differenza del passato, infatti, grazie a piattaforme come Titanbet è possibile iscriversi a casinò online che offrono una ampissima scelta di giochi: dalle roulette alle slot machines, passando per il poker online, è tutto immediatamente a portata di click, senza per questo richiedere l’iscrizione a più di una piattaforma specializzata. Ed è proprio questa la caratteristica più apprezzata dagli utenti che, dati alla mano, sempre più spesso preferiscono sale telematiche variegate e ricche di opzioni alternative: un fattore fondamentale per garantire un divertimento che sia continuo nel tempo, e che non annoi grazie ad una scelta sempre più vasta.

Il comparto online salva il poker e valorizza le slot

Il mercato generico relativo ai giochi di questo tipo non è facilmente inquadrabile in una situazione stabile, considerando il continuo saliscendi delle preferenze dei giocatori: in questo momento, ad esempio, sono le slot a rappresentare la meta prediletta dagli utenti italiani, seguite dal blackjack e dalle diverse roulette. Al contrario, si riscontra un calo per quanto concerne il poker. In entrambi i settori, comunque, è il comparto online a rappresentare uno strumento di valorizzazione delle tendenze che tirano di più, ed un importantissimo salvagente per il poker stesso, che su Internet non conosce mai crisi. Infine, occorre anche sottolineare il successo del betting: le scommesse sportive online, infatti, hanno fatto registrare nel 2016 un giro d’affari pari a 800 milioni di euro.