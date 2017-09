IELTS, TOEFL e TOEIC: quale certificazione inglese scegliere?

Ad un certo punto, che ci venga richiesto per un particolare lavoro o per poter frequentare un corso all’estero tanto ambito oppure ancora per la necessità di rafforzare il curriculum, ci ritroviamo a scegliere quale certificazione inglese faccia al caso nostro. Non esiste, infatti, l’attestato linguistico migliore in assoluto, dato che tale concezione varia da persona a persona e dalle finalità della certificazione.

In questo articolo ti aiuteremo a capire quale certificazione inglese tra IELTS, TOEFL e TOEIC possa rispondere meglio alle tue esigenze e dove svolgere i test di inglese a Milano e frequentare corsi di inglese mirati al superamento degli esami.

IELTS, la certificazione inglese più conosciuta

Lo IELTS, o International English Language Testing System, è una certificazione inglese erogata dal British Council ed è la più adatta per studiare o lavorare all’estero in Europa. Il test misura la padronanza della lingua in questione su una scala che va da 1, cioè non-user, a 9, ossia madrelingua. La particolarità di questo metodo riguarda il fatto che non si viene mai bocciati: al candidato viene assegnato il suo punteggio e ottiene la certificazione anche se il suo livello è molto scarso. L’esame di inglese è suddiviso in 4 parti, ognuna delle quali valuta un differente aspetto della padronanza dell’inglese: comprensione scritta, comprensione orale, scrittura e conversazione. Per maggiori informazioni sul test IELTS a Milano clicca qui.

Cosa è il TOEFL?

Il TOEFL, acronimo di Test Of English as a Foreign Language, è una valida alternativa allo IELTS, tanto che viene riconosciuto da oltre 9000 organizzazioni in 130 Paesi in tutto il mondo. Questa certificazione di inglese presenta molteplici similitudini con la certificazione precedente. Ad esempio, infatti, non prevede la bocciatura, anche se molte aziende ed università richiedono un punteggio minimo per l’ammissione dei candidati. Inoltre, valuta il livello di padronanza raggiunto nella lingua inglese attraverso un test di inglese di 4 ore spesso svolto al pc e costituito da 4 parti: reading, listening, writing, speaking. Scopri dove prepararti per il test TOEFL a Milano a questo link.

TOEIC: per i professionisti

Il Test of English for International Communication, meglio conosciuto come TOEIC, è una particolare certificazione inglese che valuta la conoscenza della lingua in ambito professionale. Questo test è infatti elaborato per il mondo del lavoro e viene utilizzato dalle aziende per migliorare la preparazione dei propri dipendenti.. Riconosciuto in circa 120 Paesi nel mondo, è suddiviso in 3 moduli: TOEIC Bridge (rivolto ai principianti o agli utenti di livello intermedio), TOEIC Listening and Reading (valuta la comprensione orale e scritta) e TOEIC Speaking and Writing (misura la padronanza della lingua nella produzione orale e scritta). Per informazioni sui corsi di inglese per l’ottenimento della certificazione TOEIC a Milano clicca qui.

In generale ottenere alti punteggi in questi test di inglese non è affatto faicle ed è necessaria una opportuna preparazione.

