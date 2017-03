Imparare l’inglese in soli 2 minuti dalla stazione di Loreto

Sembra strano ma i milanesi hanno più bisogno di un corso di inglese di quel che si possa immaginare. Secondo alcuni sondaggi, infatti, sono ancora in tanti a Milano a non possedere un livello di inglese che sia sufficiente anche solo a dare indicazioni stradali ai numerosi turisti che affollano Piazza Duomo. Molti intervistati dicono di non avere tempo per studiare a causa degli orari di lavoro e degli spostamenti coi mezzi non compatibili con gli orari delle scuole di inglese. Altri dicono di non riuscire a superare lo scoglio della difficoltà iniziale nell’apprendimento di una nuova lingua.

Una soluzione a questo problema può essere la scuola di inglese Wall Street English, che si trova a due passi dalla stazione di Loreto. Qui i corsi di inglese vengono adattati alle esigenze di orario e di apprendimento degli iscritti, così che chiunque, alla fine del percorso, sia in grado di parlare fluentemente inglese anche nelle situazioni più complicate: gli oltre 40 anni di esperienza maturati dall’azienda permettono infatti di definire le necessità di ogni cliente, e creare di conseguenza un corso personalizzato dove la lingua viene appresa in modo efficace e naturale col metodo Wall Street English. Le lezioni di inglese sono dedicate sia agli adulti sia ai ragazzi, ma anche alle aziende che vogliono investire nella conoscenza dell’inglese dei loro dipendenti.

Se ci si trova vicino al Duomo ci si può concedere una rilassante passeggiata verso Corso Buenos Aires 79, sede della scuola Wall Street English di Milano Loreto, raggiungibile anche tramite le linee 1 e 2 della metropolitana o dalla linea autobus NM1 per i fan più irriducibili del trasporto pubblico. La scuola di inglese vanta un comodo arredamento moderno con colorati richiami alla bandiera inglese, lasciando spazio al vetro e al bianco per disegnare ampie aree luminose nelle quali è possibile leggere, studiare o seguire i corsi in tutta tranquillità. Su YouTube si possono vedere filmati della scuola di inglese a Milano corredati dalle opinioni e dai racconti degli ex studenti.

Gli insegnanti, madrelingua e qualificati, sono sempre al fianco degli studenti. In questo modo possono arricchire l’esperienza formativa con attività didattiche diversificate che garantiscono un costante miglioramento della fluidità nel parlato. La scuola, inoltre, dispone di corsi strutturati su 20 livelli (da principiante ad avanzato). Per chi desidera ottenere una certificazione ufficiale della conoscenza della lingua inglese, Wall Street English organizza specifici corsi di preparazione alle certificazioni di inglese più note come IELTS, TOEFL®, TOEIC®, BULATS, Pearson Test of English Academic.

Il sito webdella scuola di inglese di Milano Loreto è sempre aggiornato con le ultime offerte, novità e informazioni. Si possono anche leggere le opinioni e recensioni di chi ha frequentato i corsi di inglese, mentre per ulteriori informazioni è possibile telefonare direttamente alla scuola oppure al numero verde: Centro di Milano Loreto Wall Street English,C.so Buenos Aires, 79 – Milano – Tel: 02.67.38.33.1 – http://www.wallstreet.it/scuola-inglese-milano-loreto/ –

Orari :Lunedì – Venerdì: dalle 9.00 alle 21.00 / Sabato: dalle 9.30 alle 16.30