La sorprendentemente variegata scena della cucina giapponese a Milano

Quali sono i ristoranti migliori per gustare le specialità del Giappone a Milano? Ecco i consigli per assaporare una vera esperienza jap, nella capitale meneghina

Benché il Giappone sia a più di 9.000 chilometri di distanza da Milano, la nostra città ha coltivato una eccellente selezione di ristoranti che mettono in risalto il meglio della cucina giapponese.

Quindi, che tu sia in cerca di stuzzicherie come i rotoli di sushi o il tè Matcha, oppure di qualcosa di più sostanzioso come un delizioso sukayaki di manzo, ecco come assaporare i grandi piatti della vera cucina giapponese per le vie di Milano.

La storia della cucina Giapponese a Milano inizia al Tomoyoshi Endo, ristorante molto amato vicino alla Stazione Centrale, che è in realtà il più antico ristorante giapponese in tutta Italia. Questo incantevole ristorante dalle pareti rosse offre tutti quei piatti standard che uno si aspetta di trovare, come sushi e sashimi, ma anche alcune specialità, come la guancia di tonno, che sono delle vere delizie. E nonostante la nostra scarsa praticità nel maneggiare le bacchette, Tomoyoshi Endo è davvero un ottimo modo per essere introdotti alla vera cucina giapponese.

Molto è stato detto delle proprietà salutari della cucina Giapponese, e una rapida visita al Poporoya sushi bar vicino a Corso Buenos Aires ti mostrerà come il sushi sia qualcosa anche di infinitamente adattabile, veloce da mangiare, e sempre delizioso.

Ma il Poporoya è talmente rinomato che i suoi dieci posti a sedere si riempiono facilmente. Fortunatamente il sushi bar fa anche servizio d’asporto, e i caffè Macha/Giapponesi sono andati anche oltre cominciando a collaborare con Deliveroo per garantire ai clienti di assaporare tutte queste sane prelibatezze come un latte Macha o il sushi di salmone, direttamente a casa o al lavoro.

A differenza della cucina occidentale, ricca di carboidrati pesanti come pane e pasta, che tende a riempirci rapidamente, la cucina giapponese è caratterizzata da abitudini semplici, veloci e salutari. Con una particolare attenzione al pesce, le delizie che puoi trovare nei ristoranti giapponesi a Milano offrono un’alternativa allettante e particolarmente utile per tutti coloro che cercano di mantenere la linea senza sacrificare però il gusto.

Per un assaggio ancora più autentico della cucina giapponese, prova l’acclamato ristorante J’s Hiro in Via Carlo Vittadini. Qui puoi trovare un menu in continua evoluzione per adattarsi ai prodotti di stagione; non hanno nemmeno un sito web poiché i proprietari ritengono che interferirebbe con l’apprezzamento dei loro spettacolari piatti, come il riso fritto yakimeshi.

Ma se siete in vena diclassicipiatti giapponesi rivisitati in chiave contemporanea, allora l’elegante ristorante Zero in Corso Magenta potrebbe essere un’ottima opzione. Sebbene ingredienti come il tartufo e i grissini potrebbero non rientrare negli ingredienti giapponesi classici, il modo in cui lo chef Hide Shinohara li combina per creare nuovi eccellenti saporimostra quanto dinamica la cucina giapponese sia diventata.

Altre fantastiche opzioni includono il simpatico Yoshi di via Giuseppe Parini che eccelle nell’utilizzo del pesce più fresco in assoluto per i loro sushi, mentre nel raffinato ristorante Hana puoi trovare cucina giapponese sofisticata, lontana anni luce dallo stile dei caotici sushi bar.

E con così tanti negozi di alimentari giapponesi, come Iyo in via Piero Della Francesca dove puoi osservare gli chef preparare piatti freschi,o mentreordiniamo da un Macha caffè o diamo la caccia al miglior sushi,possiamo constatare comela cucina giapponese sia davvero infinitamente emozionante.