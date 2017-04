I livelli CEFR

Il Common European Framework of Reference (CEFR) è il sistema di valutazione comunitaria riguardante la conoscenza delle lingue e, in particolare, è il metodo che gli esperti scelti dal Consiglio Europeo hanno determinato come metrica di apprendimento e d’insegnamento delle lingue straniere.

I vari livelli CEFR s’identificano in A1, A2, B1, B2, C1 e C2 ed esprimono il grado di competenza linguistica individuale; in altre parole i livelli di inglese corrispondono alla capacità di comunicazione individuale. I test di inglese, dunque, consentono di avere una più corretta interpretazione della qualità dell’inglese parlato a scritto.

Per scoprire il tuo livello CEFR puoi eseguire i test di inglese a Milano Presso Wall Street English e seguire i corsi della scuola di inglese per migliorare i tuoi risultati.

Vediamo una sintesi panoramica dei livelli inglese parlato e scritto:

A1: S’identifica con il comune parlato di base, si tratta di un tipo si comunicazione in ambito familiare e abitativo. A questo livello si riesce a comunicare, ma con lentezza e con parole semplici e ben scandite; sostanzialmente è il rudimento della lingua inglese di base, quella che generalmente si parla dopo una breve infarinatura della lingua.

A2: Un livello superiore che consente di districarsi oltre la sfera personale, ma si tratta comunque di una comunicazione di routine, che può consistere, ad esempio, nell’andare in banca o svolgere altre normali attività domestiche. Si riescono a esprimere i propri pensieri per molte necessità di vita quotidiana, anche se a un livello ancora abbastanza elementare.

B1: Questo livello consente una quasi completa autonomia sia in ambito domestico che al di fuori di esso con molta naturalezza, in viaggio come nella vita di tutti i giorni in un paese anglosassone. In genere non si ha alcun problema nel conversare con amici di ogni tipo di argomento.

B2: Dei livelli inglese questo è uno dei più comuni, consente di comunicare e fare conversazioni anche di tipo tecnico e specialistico, le relazioni con gli altri sono disinvolte e naturali, non si ha alcuna difficoltà nei rapporti con interlocutori madre lingua inglese.

C1: Inglese fluente e totale autonomia anche nei rapporti familiari, sociali e lavorativi più complessi, adatto per scopi professionali e accademici, le conversazioni sono agevoli con inglesi madre lingua, mostrando una perfetta sintesi e un ottimo controllo linguistico.

C2: Il livello più alto dei test inglese, con il quale si comunica con totale padronanza della lingua avendo una capacità interpretativa totale che consente di esprimere pensieri complessi e ricchi di dettagli, non ci sono limiti relazionali neppure di quelli più complessi, ci si esprime spontaneamente e con disinvoltura.

