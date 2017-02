Messa papa a Monza, appuntamento per il 25 marzo 2017 ore 15. Info

Sabato 25 marzo, alle ore 15.00, Papa Francesco celebrerà la santa Messa a Monza.

La funzione si svolgerà a Villa Mirabello, su un palco lungo 80 metri e profondo 30, con un piano di calpestio alto da terra 3 metri, per consentire la massima visibilità a tutti i presenti.

Due grandi torri laterali, in alluminio e ferro, sorreggeranno la copertura, come i pilastri di un grande ponte gettato da un lato all’altro.

Sullo sfondo, si svilupperà la scenografia, con pannelli in legno, su cui, è stata riprodotta la stessa decorazione del Duomo di Monza, incluso il caratteristico rosone.

L’altare liturgico sarà collocato al centro, mentre una tribuna a gradoni da 500 posti ospiterà coro e orchestra.

Al fine di consentire a tutti di seguire la celebrazione, saranno allestiti 6 maxi schermi 10×8 metri (2 sul palco e gli altri 4 sui lati a destra e sinistra) e 25 torri di rimando del segnale audio e video sparse per i 400mila metri quadri di prato.

