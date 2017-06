Minipiscine, benessere per tutta la famiglia

Le moderne minipiscine, installabili sia in interno che in esterno, sono una soluzione ideale per chi si vuole rilassare a casa o invitare degli amici per un momento di gioviale godimento.

Disponibili sul mercato in molte forme e dimensioni, nel corso degli anni sono diventate da un bene di lusso estremo a un elemento sempre più comune nelle abitazioni delle persone. Inoltre, grazie agli innumerevoli rivestimenti presenti sul mercato, si possono abbinare alla perfezione con qualsiasi arredamento e finitura esterna.

Le minipiscine da esterno, dotate di idromassaggio o anche nuoto contro corrente, sono sicuramente anche un’ottima soluzione per chi vuole mantenersi in forma senza avere la necessità di recarsi in palestra per una nuotata. Infatti, l’esercizio fisico in acqua è da sempre un toccasana per tutta la muscolatura del corpo e per rinforzare il sistema cardiovascolare del corpo umano.

Le diverse tipologie di minipiscine

Le mini piscine in commercio sono disponibili in due tipologie, quelle autoportanti e quelle da incasso. In entrambi i casi, per funzionare hanno la necessità di essere collegate a un impianto idrico per il carico e lo scarico e all’impianto per l’alimentazione elettrica.

Le mini piscine autoportanti, sono quei modelli che non necessitano di una struttura esterna di supporto per essere funzionali. Nel caso di decida di acquistare una minipiscina autoportante, l’azienda che si occupa dell’installazione arriverà con la piscina completamente montata e pronta per la posa.

Le mini piscine da incasso come dice il loro nome, hanno bisogno di una struttura di sostegno, dove essere adagiate. In questo caso, è possibile creare la struttura con un’impalcatura di legno o di mattoni.

A prescindere dal materiale e dalla tipologia di piscina che si decide di acquistare, è bene verificare con attenzione che non ci siano ristagni di acqua sotto la vasca della piscina. Un ristagno di acqua ferma per lungo tempo, può provocare la formazione di muffa e alghe potenzialmente dannose per la salubrità dell’acqua e della zona dove è stata collocata la minipiscina.

Cosa verificare prima dell'installazione di una minipiscina

Prima di procedere all’installazione di una minipiscina è bene verificare alcuni dettagli, che sono molto importanti per non incorrere in problematiche future.

1) La zona dove sarà adagiata la piscina deve essere omologata per sostenere il peso della struttura, dell’acqua che è versata al suo interno e delle persone che vi sosteranno. La presenza di garage sotterranei o cantine in giardino, può obbligarvi a rinforzare la zona dove andrà posizionata la mini piscina. Una valutazione errata, può portare a uno sprofondamento della piscina o peggio ancora alla rottura del solaio sottostante.

2) La presenza di un allacciamento e di uno scarico per l’acqua utilizzata. Cosa che molti non tengono in considerazione, l’acqua delle vasche delle mini piscine deve essere convogliata in uno scarico che defluisce all’interno delle fognature. Non è consentito dalla legge, riversare il contenuto delle mini Piscine in altro modo. Nel caso non sia presente un collegamento di questo genere, è bene procedere alla sua creazione prima della posa della vasca.

3) Allacciamento a una sorgente di energia elettrica. Il sistema per l’idromassaggio, per il ricircolo dell’acqua e per il funzionamento di buona parte degli optional presenti nelle mini piscine hanno bisogno di corrente elettrica per funzionare.

4) Dove installare il sistema per il filtraggio dell’acqua. Nel caso si acquisti una vasca a incasso, è bene verificare con l’installatore il livello di rumorosità che il sistema per il filtraggio ha a pieno regime. Se il sistema per il filtraggio è particolarmente rumoroso, è buona cosa prevedere un alloggiamento lontano dalla zona di utilizzo della minipiscina e utilizzare degli isolanti acustici per diminuire al massimo il suo rumore.