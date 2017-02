Morto Leone Di Lernia Milano, addio allo showman pugliese del trash

È morto a 78 anni lo showman pugliese Leone Di Lernia; a darne notizia la trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105.

Proprio a 105 la lunga collaborazione che aveva reso protagonista Di Lernia, per circa 10 anni, con uno stile trash e irriverente, molto amato dai più giovani.

Tantissime le canzoni e le cover pugliesi realizzate dal trascinatore di Trani, nonché le partecipazioni alle più note trasmissioni dell’intrattenimento televisive.

Leone di Lernia si è spento in ospedale, dove verteva in gravi condizioni da un mese; da tempo lottava contro un grave male.

Tanti i saluti dai colleghi del mondo dello spettacolo, che lo ricordano per l’allegria, gli scherzi e le risate che ne hanno contraddistinto la carriera, rendendolo amatissimo dal pubblico.

(Foto: Cifo Buscemi)

loading...