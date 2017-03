Nasce il partito Gente Onesta, dal Movimento omonimo fondato dal dott. Giuseppe Prete

Lo scorso sabato a Roma si è riunito il Comitato dei saggi del Movimento Gente Onesta, così denominato dal suo fondatore, il Dott. Giuseppe Prete, a indicare le menti che porteranno avanti e formalizzeranno i programmi e le azioni politiche.

“È ora di scendere in piazza non solo con i gazebo, come facciamo già da anni – ha detto il Presidente – ma anche con i voti. Dobbiamo entrare in Parlamento alle prossime elezioni: è questo il nostro obiettivo”.

Riforma della sanità, delle leggi sulla famiglia, della giustizia, del lavoro e del sistema pensionistico. Questi sono stati i punti di discussione nella riunione dei saggi, per capire quali saranno le linee guida che determineranno il piano programmatico con cui il partito si presenterà alle prossime elezioni. Nulla di scontato, quindi, e tutto da siglare. Quello che è certo è che sarà l’uomo il punto cardine di riferimento dei valori cui si ispirerà l’intero agire politico del partito Gente Onesta. L’uomo non inteso in senso egoistico e materialistico, ma l’uomo nel senso delle sue necessità più reali, nel senso dei suoi ideali più profondi e soprattutto nel senso di collettività. Assenza di individualismo. Il Partito che nascerà si pone con attenzione di fronte alle esigenze della intera nazione, della collettività e non del singolo.

“È necessario che in politica si ritorni ad avere attenzione per il benessere comune e non al benessere dei soliti pochi che stanno al potere. Basta con gli individualismi, le leggi ad personam o legati ad interessi economici di lobby varie, bisogna avere a cuore la salute della Nazione che sta collassando e con lei tutti gli italiani che presto se ne renderanno conto, se l’azione politica non svolta completamente”. Con queste parole il dott. Prete intende scendere in campo con il suo partito di cui tra l’altro è stato il solo ed unico finanziatore. In altre parole, tutto il suo agire è stato possibile grazie ai suoi personali sacrifici economici, ma per andare avanti e diventare grandi la realtà chiede che ci siano anche altre risorse, che “Con l’aiuto di Dio arriveranno – ha commentato fiducioso Prete”.

Si fa sempre più serio il cammino del dott. Prete e adesso è chiaro anche il suo obiettivo. La nascita del partito potrebbe segnare una svolta epocale per l’intera politica e per l’intera storia italiana.

Il Comitato dei saggi dovrà supportare strategicamente ma anche nella sostanza l’operato del Partito, e alcuni di loro saranno i papabili candidati alle prossime elezioni. Grandi passi in avanti, quindi, per il Movimento Gente Onesta che si veste programma, un programma che diventa prettamente politico con la sua scesa in campo decisamente prossima

