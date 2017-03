Oggi il mercato offre una vasta scelta di articoli natalizi

Le decorazioni natalizie non sono disponibili sono a dicembre; l’offerta, e la richiesta, continuano tutto l’anno, per il piacere di grandi e piccini

La festa più amata e vissuta, in quasi tutto il mondo, è sicuramente il Natale; nei giorni che lo precedono, cresce imponente, in ognuno, la corsa agli acquisti, alla ricerca di articoli natalizi nuovi, così come anche di idee originali, per rendere più calda ed accogliente, la propria casa, ma non solo!

Molte persone preferiscono allestire il presepe, dove centralmente troveremo la natività, contornata da tutta una serie di personaggi e scene, che possono essere variate ed arricchite ogni anno, così da farlo risultare sempre originale ed unico.

Sul mercato, soprattutto in questo periodo, gli scaffali fanno sfoggio di Sacra Famiglia, di ogni tipologia, si va dalla resina, tra le più economiche, al legno, finemente miniato, alla pietra o alla porcellana, insomma, pezzi davvero rari e preziosi, realizzati da inimitabili maestri artigiani.

Ogni idea può essere di valore quando si progetta un presepe

Progettare un bel presepe, non è poi tanto difficile, il primo passo è quello di creare una gradevole scenografia, e tra gli articoli natalizi, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Una vasta gamma di materiali, che vanno dal sughero, muschio, paglia o legno, si prestano bene nella realizzazione non solo della capanna presepe, ma anche di tutta una serie di altri elementi.

Potrete completare il paesaggio, inserendo capanne e grotte, fatte in serie o artigianali, dalle varie dimensioni, in base alle necessità di ognuno, con illuminazione che dona un fascino unico.

Non possono certo mancare le ambientazioni, caratterizzate dalle tradizionali botteghe, con i loro banchetti, ricchi di mercanzia, ma per rendere ancora più speciale il tuo presepe, potrai scegliere gli articoli, in base alle tue preferenze, optando magari per uno stile romanico o rustico.

Tanti stili che possono fare la differenza!

Da alcuni anni si è affermato piacevolmente lo stile arabo classico, con i relativi minareti, botteghe, fuochi, palmizi, pozzi, personaggi in costume e solo sabbia, ideale per coloro che cercano un presepe estremamente originale.

Anche tu potrai ottenere un effetto più realistico, se tra gli articoli natalizi inserirai scene del presepe con statue ed ambientazioni in movimento, tipiche del presepe napoletano.

Per tutti coloro che non hanno molto spazio a disposizione, ma non vogliono rinunciare all’incanto magico del presepe, sul mercato sono disponibili i borghi, con incorporata la capanna, interamente prodotti in legno, sughero e muschio, completi di statuine, fontana elettrica, luci e fuoco, tutti funzionanti a corrente.

Non potrà mancare nemmeno una cascata di luci e per far risaltare la vostra creazione, potrete scegliere tra quelle tradizionali o quelle a led, in una vasta gamma di prodotti, con luce intermittente, tramite programmazione o sonora, con la più note melodie del Natale.