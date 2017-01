L’outlet della moda di lusso è di casa a Milano

Fare shopping online al giorno d’oggi è diventata ormai pratica comune in tutto il mondo. Se fino a qualche decennio fa si aveva come unica possibilità per fare nuovi acquisti raggiungere i negozi e i centri commerciali, la tecnologia più recente ha reso il mercato della moda vicino a noi in qualsiasi momento della giornata. Basta una semplice connessione ad internet per avere accesso a un catalogo pressoché infinito di capi di abbigliamento di brand affermati ed emergenti sparsi per il mondo.

PREZZI AL RIBASSO E CODICI SCONTO PER RISPARMIARE

Non solo si ha accesso a qualsiasi tipologia di prodotto direttamente dal proprio computer o smartphone, ma si ha anche la possibilità di fare un confronto sul prezzo degli articoli proposti in diversi negozi online. In questo modo chiunque ha la libertà di scegliere dove acquistare i prodotti di proprio interesse al prezzo migliore. Inoltre online sono disponibili diversi strumenti in grado di garantire una spesa nettamente inferiore a quella prospettata sul sito. Si tratta dei codici sconto, raccolti in veri e propri portali specializzati nel fornire gratuitamente agli utenti un mezzo per risparmiare sullo shopping online, come advisato.it.

L’ALTA MODA ONLINE NASCE A MILANO

È proprio grazie all’offerta di una nuova opportunità di risparmio che più di 15 anni si è potuto fare strada nel mercato digitale quello che oggi è considerato uno dei colossi della moda online. Si tratta di Yoox, l’e-commerce che a partire dal 2000 ha rivoluzionato il settore dello shopping proponendo gli ultimi pezzi e le rimanenze delle collezioni passate di alta moda a prezzi da outlet nel suo e-commerce. Il suo fondatore Federico Marchetti è stato in grado di conquistare i brand più rinomati del fashion, oltre che la fiducia dei consumatori del web, in un momento in cui l’utilizzo di internet per fare acquisti non era diffuso tanto quanto oggi. L’azienda è quotata in borsa dal 2015 e fin dalla sua nascita la sede principale si trova a Milano. Punto nevralgico sia per quanto riguarda la creazione che la distribuzione del fashion, il capoluogo lombardo è cruciale per ricevere stimoli e impulsi produttivi. Non è dunque un caso che sia stata scelta questa città come headquarter della società.

SHOPPING A PREZZO SCONTATO SU YOOX

Proponendosi come “stocchista online” di capi d’abbigliamento di lusso questo negozio online continua ancora oggi a rivoluzionare l’intero mercato, a partire dai costi dei prodotti in catalogo, la sua principale ragione di successo. Il costo fortemente ribassato di abiti di marchi del calibro di Armani, Diesel e Gucci sono un grande punto di forza, che unito alla possibilità di approfittare dei codici sconto Yoox garantisce di fare acquisti a un prezzo accessibile per diverse fasce di consumatori.

3 BUONI MOTIVI PER FARE GLI ACQUISTI ONLINE

Uno dei motivi per cui non si può rinunciare a fare spese in rete è proprio il risparmio e la convenienza del prezzo degli articoli. Chi possiede un e-commerce o un outlet può ammortizzare dei costi che i negozi fisici non possono evitare e Yoox ha sfruttato proprio questa prerogativa. Scegliere di fare i propri acquisti comodamente da casa tuttavia ha anche altri vantaggi. Prima di tutto i negozi online non chiudono mai. È quindi possibile fare shopping anche a tarda notte o durante una breve pausa dal lavoro. Un ulteriore aspetto è rappresentato inoltre dalla rapidità e dalla comodità di acquisto. In pochi click e senza dover uscire di casa si possono comprare e ricevere in pochi giorni tutti i capi scelti.

Migliorare la propria esperienza di shopping è possibile: basta armarsi di computer e carta di credito!