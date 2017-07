Prete (MGO): “Il Movimento per la Gente Onesta sarà presente alle prossime elezioni politiche”

Nella giornata di mercoledì 12 luglio 2017, a Roma, si è nuovamente ritrovato il Movimento per la Gente Onesta; incontro voluto dal presidente e fondatore Giuseppe Prete per illustrare i prossimi passi che porteranno il partito, da qui al 2018, al centro del dibattito politico del nostro Paese.

“Il Movimento è pronto, possiamo annunciare che saremo in campo per le prossime elezioni politiche, con numerosi professionisti appartenenti a varie categorie e persone oneste che vogliono per la prima impegnarsi in una elezione così importante.

Sono in programma, nei prossimi giorni, già le prime aperture di sedi in tutto il territorio italiano, che permetterà al Movimento un maggior radicamento e contatto con i cittadini, da Nord a Sud”. Commenta Giuseppe Prete, presidente e fondatore del Movimento per la Gente Onesta.