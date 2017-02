Quali sono i motivi per cui si richiedono i prestiti?

Il prestito, piccolo o grande che sia, viene sempre richiesto per acquistare un bene necessario. Vista la crisi attuale chiedere un finanziamento non è semplice come lo era qualche anno fa, le banche chiedono molte garanzie e quindi sono sempre meno le persone che possono permettersi di ottenere del credito.

Il mutuo per la casa

La prima casa fa parte del sogno nel cassetto di molte persone. Fino a un decennio fa era molto facile ottenere questo tipo di finanziamento, serviva una busta paga a tempo indeterminato e dare mandato d’ipoteca alla banca, mentre ora il sistema ipotecario non viene molto considerato dalle banche perché con la crisi immobiliare non è facile rivendere le case e dunque non riescono a riscattare il credito. Ma per chi ancora riesce ad ottenerlo, un mutuo casa è richiesto per evitare di pagare un affitto ed avere un’abitazione di proprietà. Il detto che l’avere un mattone resta una sicurezza è sempre attuale e quindi diciamo che il principale motivo per cui si chiede un prestito per acquisto casa è per una sicurezza presente e futura.

I prestiti per i beni primari

Nel tempo anche alcuni beni che non erano necessari, ed eran quindi un vezzo, ora sono diventati necessità, un esempio lampante sono la televisione e l’automobile. In ogni casa una tv almeno la si trova, poi naturalmente chi chiede un prestito per questo tipo di elettrodomestico, magari lo fa per avere quello all’ultimo grido e quello più grande dell’attuale. Altro esempio può essere quello dell’acquisto dell’auto che è diventata una necessità sia per lavoro che per svago. Il motivo principale per il quale si chiedono questo tipi di prestiti è sicuramente quello di adattarsi alla società attuale ed avere le stesse cose della media di tutte le famiglie italiane. Questo finanziamento è tra i più richiesti, infatti poche sono le persone che possono permettersi di acquistare un’automobile senza l’aiuto di una finanziaria.

I prestiti per eventi in famiglia

Un altro motivo per il quale vengono richiesti dei finanziamenti è per festeggiamenti o eventi differenti che possono capitare in famiglia. Possono essere matrimoni o qualsiasi altro sacramento sino ad arrivare al funerale, ma spesso la liquidità nella famiglia non è abbastanza e quindi si deve ricorrere alla richiesta di un prestito. Il finanziamento viene spesso richiesto dai diretti interessati od anche dai parenti stretti se chi è il protagonista dell’evento non ha i requisiti necessari per ricevere l’apertura della linea di credito. Per il motivo possiamo dire che in questo caso è proprio la necessità di avere della liquidità per organizzare al meglio la giornata dell’evento.

Il motivo per cui si richiede della liquidità

Oltre ai finanziamenti dedicati, e quindi che si devono richiedere per una reale motivazione, è possibile avere dei prestiti che sono del credito senza dover dare delle motivazioni. Viene chiamato finanziamento per liquidità, ha solo lo svantaggio di avere delle tassazioni maggiori, ma il motivo per cui si chiede può essere qualunque. Una vacanza al mare, l’estinzione di un prestito, un regalo alla persona amata, davvero ogni cosa può essere la motivazione. Si possono ottenere delle cifre che oscillano tra i 5000 ed i 30000 euro di solito e non si deve dare motivazione particolare al momento della richiesta.

Si ringraziano i redattori del sito ipiccoliprestiti.com per l’aiuto fornito.