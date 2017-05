Recensione Wall Street English Milano

La Wall Street English di Cadorna, situata in via Carducci n.9, è adatta a tutti. Per chi cerca dei corsi di inglese a Milano, questa è la soluzione migliore per la diversità di corsi che offre e per la flessibilità degli orari. Non solo sono disponibili corsi per ragazzi, ma anche per adulti e corsi di business english per aziende. Grazie ai docenti altamente qualificati e ai suoi anni di servizio, la Wall Street English è senza dubbio una fra le migliori scuole che offre corsi di inglese a Milano.

Le opinioni e le recensioni della scuola di inglese che si possono leggere sul sito ufficiale e in rete confermano la validità di questo istituto. Grazie alla Wall Street English di Milano, in molti sono riusciti a imparare l’inglese dopo tanti tentativi falliti in altre strutture o provando da autodidatta. Tutti apprezzano il fatto che all’interno della scuola si parli esclusivamente in inglese, in modo da accelerare l’apprendimento e per sviluppare le capacità di comprensione degli alunni, indispensabili per sviluppare tutte le altre capacità (di produzione orale e di scrittura).

Molti studenti universitari sono riusciti a imparare la lingua inglese in modo più che soddisfacente, avendo così la possibilità di frequentare master all’estero che prevedono la conoscenza della lingua che viene testata con esami specifici. La scuola di inglese di Milano, infatti, oltre ai corsi di inglese offre corsi per superare gli esami ufficiali e ottenere certificazioni come IELTS, TOEFL e TOEIC.

Molti lavoratori sono invece rimasti piacevolmente colpiti dai corsi di business english, molto ricercati a Milano. Con la Wall Street English sono riusciti a migliorare il loro inglese e ad apprendere tutte le sfumature usate nel mondo del lavoro e del business, riuscendo così a relazionarsi meglio con colleghi e clienti stranieri.

La caratteristica che tutte le categorie di studenti hanno trovato estremamente utile è stata la flessibilità degli orari che permette davvero a tutti di poter frequentare un corso di inglese a Milano, sia che si tratti di uno studente del liceo, di uno studente universitario o di un lavoratore full time.

Sicuramente la Wall Street English è una fra le migliori scuole di inglese a Milano che offre ai suoi studenti professionalità, docenti preparati ed esclusivamente madrelingua inglese, orari flessibili e sale attrezzate con la migliore tecnologia a sostegno dell’insegnamento della lingua.

Per maggiori informazioni:

Wall Street English Milano Cadorna

Via Giosuè Carducci, 9 (MI) – Tel: 02.45.38.63.1

Sito Web: http://www.wallstreet.it/scuola-inglese-milano-cadorna/