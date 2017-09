Ricerca volontari per assistenza domiciliare a bambini e ragazzi malati cronici Associazione Paolo Pini Milano, tutte le info

Si terrà nelle giornate dell’11, 15 e 25 ottobre 2017 il prossimo corso di formazione per l’assistenza domiciliare a bambini e ragazzi malati cronici organizzato dall’associazione Paolo Pini di Milano. E sono aperte le iscrizioni.

COSA FA L’ASSOCIAZIONE – L’associazione offre sostegno gratuito a bambini e adolescenti affetti da diverse patologie croniche e alle loro famiglie.

Ogni volontario viene affiancato a un bambino, al quale offre compagnia, assistenza e disponibilità al gioco; la sua presenza concede ai familiari dell’assistito una pausa di respiro, e un importantissimo momento di socializzazione per il piccolo paziente.

L’APPELLO – “Cerchiamo, a Milano e hinterland, aspiranti volontari disponibili ad aiutare i bambini una volta la settimana durante il loro tempo libero” – spiegano i promotori dell’Associazione.

IL CORSO DI FORMAZIONE – Il corso si svolgerà presso la sede dell’Associazione Paolo Pini, Corso di Porta Nuova 32, Milano. Saranno trattate tematiche riguardanti la malattia cronica, la sua incidenza sullo sviluppo del minore e le ripercussioni sulle dinamiche familiari, con particolare attenzione all’utilizzo delle risorse territoriali per il tempo libero.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

ASSOCIAZIONE PAOLO PINI,

Corso di Porta Nuova 32 | 20121 Milano

(MM3 Turati oppure MM2 Moscova)

TEL. 02 26826088 (dal lunedì al giovedì 9.30 -17.30 orario continuato)

Cellulare 3337645206

E-mail: associazionepini@associazionepini.it

SITO INTERNET: www.associazionepini.it

www.facebook.com/AssociazionePaoloPini