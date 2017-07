Ricerca volontari estate 2017 Pane Quotidiano Onlus Milano, info e contatti

Pane Quotidiano Onlus, storica Organizzazione milanese che assicura ogni giorno, e gratuitamente, cibo alle fasce più povere della popolazione, non va in vacanza e ricerca volontari per supportare l’organizzazione nella distribuzione dei generi alimentari durante l’estate 2017.

L’attività di aiuto per chi ha più bisogno si svolge quotidianamente nelle sedi di Pane Quotidiano di viale Toscana 28 e di viale Monza 335 a Milano.

In estate la situazione è particolarmente emergenziale perché molte mense chiudono e mancano volontari. Per questo Pane Quotidiano lancia un appello a chi voglia di collaborare e di mettersi a disposizione delle collettività, aiutando chi si trova a vivere in situazioni di disagio e povertà. I requisiti per poter diventare volontari sono la maggiore età e la disponibilità a essere presenti almeno due-tre mezze giornate alla settimana dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.30.

«Ogni giorno accogliamo una media di 3.000/3.500 persone – spiega Luigi Rossi, vicepresidente di Pane Quotidiano Onlus – e la fila delle persone bisognose che le mattine si mettono in fila fuori dalle nostre sedi per ricevere qualcosa da mangiare d’estate aumenta! Se riusciamo ad assicurare a tutti un pasto è proprio grazie all’impegno dei volontari che ci aiutano.»

Per maggiori informazioni e per dare una mano a Pane Quotidiano: volontari@panequotidiano.eu

