Scadenza tasse entro 28 febbraio 2017, elenco imposte da versare

Martedì 28 febbraio 2017 scadono diverse incombenze fiscali: le tasse non si fermano mai, e questo è il termine ultimo per il versamento di numerose imposte. Le ricordiamo:

– Tassa automobilistica per veicoli a cui è scaduto periodo validità mese gennaio;

– Sostituti d’imposta: termine ultimo per le operazioni di conguaglio su redditi di lavoro dipendente e assimilati;

– Sostituti di imposta: invio telematico modello ‘Uniemens’ (relativo dati retributivi e contributivi);

– Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione IVA relativa all’anno precedente;

– Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte delle tipografie e dei soggetti autorizzati alla rivendita dei documenti fiscali, dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nell’anno precedente;

– Termine consegna Certificazione degli utili da parte dei soggetti Ires;

– Regime forfettario: al fine di fruire del regime contributivo agevolato, deve essere inviata apposita dichiarazione all’Inps;

– Inail: presentazione denuncia salari per via telematica

– Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che emettono fatture relative a spese funebri dei relativi dati.

(fonte: adnkronos.com)

