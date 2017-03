Scarpe da uomo, tendenze 2017 tutte da scoprire!

L’uomo dei nostri giorni ama calzare non solo scarpe belle, ma soprattutto comode, di carattere, che rispecchino la personalità di chi le indossa, ed è per soddisfare tali necessità, che le aziende puntano su materiali di alta qualità, i pellami, come i vitelli, camosci o tessuti, sono resi sempre più morbidi, grazie ai moderni trattamenti.

Le nuove tendenze per la moda uomo, in fatto di scarpe, spaziano dai modelli classici, sempre intramontabili, a quelli dalle forme meno usuali, realizzate in pellami diversi e dai colori sempre più audaci; anche in questa stagione resta di moda, la tendenza della caviglia nuda.

Scarpe classiche, un evergreen che fa tendenza!

Sempre più attuali sono le scarpe classiche della tradizione inglese, stile Oxford, realizzate in morbido pellame, in camoscio o in vernice, ma rivisitate ed arricchite con dettagli importanti, per soddisfare i gusti, non solo delle persone più mature, ma anche dei giovani, che amano la comodità, senza rinunciare ad un tocco d’eleganza.

Il solito monocolore nero o marrone, viene sostituito dalle calzature bicolori, con tono su tono, o colorate, con o senza lacci, arricchite da fibbie, spesso incrociate, ed una suola in gomma.

La para è una moderna alternativa al tacco, che va di moda anche in un colore diverso dalla tomaia; ma è bene sottolineare che tra le scarpe da uomo, per le tendenze 2017, la tonalità dominante, proposta da molti stilisti, per questa stagione è il bordeaux, con o senza stringhe, arricchite spesso da borchie.

Le sneakers sono ancora di moda?

Una calzatura intramontabile, che certo non può mancare nell’abbigliamento di un uomo, sempre alla moda sono le sneakers, semplici, comode da indossare e di facile abbinamento, insomma, vanno bene su tutto.

Il mercato offre tutta una vasta gamma di modelli, da quelli più semplici a quelli stravaganti, tutti cool e in molti casi unisex, i cui nomi spesso sono legati ai più grandi sportivi di ogni tempo ed alle loro imprese.

Le scarpe da uomo di tendenza per l’anno 2017, sono realizzate oltre che in morbidissimo pellame, tutto naturale e traspirante, anche in pelle scamosciata, impreziosite con dettagli in morbida pelle, con uno speciale trattamento stone washed.

Questi modelli presentano anche un supporto posteriore per il tendine, allacciatura con ampiezza regolabile, sono leggerissime, tanto da poter essere indossate nella vita di tutti i giorni.

Non possiamo nemmeno dimenticarci degli stivaletti, che vanno dal modello trekking, in materiali leggeri e suola in carrarmato, ma adatti anche per la città, con chiusura con lacci o con fibbie, a quelli più classici, in morbida pelle, con punta quadrata e gomma liscia, oppure a punta in perfetto stile texano.