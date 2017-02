Regalare un sex toy: piccante, ma con la giusta ironia. Le novità

Dal pesciolino alla paperella, dalla margherita al lombrico, passando per la linea Hello Kitty e molto altro ancora: un mondo da scoprire per Lui e per Lei, da soli o in compagnia

Margherite multi-uso, paperelle con cristalli, adorabili pinguini e pesciolini dal design contemporaneo, all’insegna di peccaminosi dettagli capaci di risvegliare al meglio l’affascinante mondo dell’ “esperienza sensoriale”. In poche parole: benvenuti nell’universo dei Sexy Toys. L’unico requisito richiesto, è non prendersi troppo sul serio…. e “godersi il divertimento”.

Facendo un giro tra gli accessori più fantasiosi del piacere, il primo elemento che balza agli occhi è la sconfinata varietà con la quale vengono proposti oggi i “massaggiatori intimi”: espressione politicamente corretta in sostituzione della ben più spoetizzante “vibratori”. Non si parla più, infatti, della solita “proposta” dalla “forma inequivocabile”, ma ci si può davvero sbizzarrire in una serie infinita di gadget utilizzabili, eventualmente, addirittura come irreprensibili complementi d’arredo, poiché tanto graziosi e simpatici che non susciterebbero alcun “sospetto di lascivia” neppure se lasciati in bella mostra sulla mensola del salotto, sopra la scrivania in ufficio, o di fianco alla cornice con la foto della laurea.

Per le coppie “più giovani e fresche”, o per gli “irriducibili della nostalgia”, si inizia quindi con le adorabili “paperelle” in tutti i colori dell’arcobaleno, dal classico giallo limone al lilla, con tanto di occhioni sorridenti, boa di peluches attorno al collo e una spolverata di Swarovski sul becco. Un becco molto speciale… che in nome di un piacere a 360 gradi è anche waterproof: per un relax irrinunciabile da godersi anche sotto la doccia o nella vasca da bagno, da soli oppure in compagnia.

Proseguendo nell’esplorazione c’è poi “Wormie”: non si tratta di un dolce cucciolo di cocker, ma di un delizioso lombrico rosa che promette tutt’altri piaceri. Wormie, infatti, è realizzato con un’apposita “curvatura amica” che permette (e promette!) di raggiungere con facilità il “massimo piacere”, mantenendo il rispetto della pelle poiché, il simpatico lombrico, è realizzato con la bellezza di 14 centimetri di materiale anallergico ultra-delicato. D’altronde, come spesso si dice “la lunghezza non è tutto”.

Ma c’è di più. E per gli amanti del sushi c’è “Fishie”: un delizioso ma “potentissimo” pesciolino che, con una impudica ed instancabile codina, appagherà anche gli appetiti più insaziabili, regalando sorrisoni a 5 stelle anche nel formato pocket super-silenzioso.

Infine, passando per le versioni firmate Hello Kitty e il modello “Pinguino”, dotato di ben tre velocità di piacere, non possono mancare le proposte del “risparmio intelligente”, che permettono di acquistare 2 o 3 oggetti al prezzo di uno. O meglio: “racchiusi” in uno. O ancora meglio: tutti racchiusi in una bella margherita con polline giallo, petali bianchi e “solido gambo” verde smeraldo. Il segreto? Il magico fiore è scomponibile e basterà un semplice movimento per ottenere un anello (vibrante) per Lui, un massaggiatore (sempre vibrante) per Lei, o addirittura un portachiavi sia per Lui che per Lei. Del resto, quando si tratta di regali, l’utilità dell’oggetto è un valore imprescindibile.

V.P.