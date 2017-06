Stagione cinematografica estiva 2017: quali film sono attesi al cinema

Cosa scegliere di vedere al cinema durante questa lunga estate 2017? Le novità nelle sale italiane sono per tutti i gusti, ecco come non incappare nei top flop cinema italiano.

Partendo da quest’ultima, l’attesa è finita per tutti gli appassionati di Transformer, il nuovo e quinto episodio della famosa saga, L’ultimo cavaliere vedrà cambiare completamente le carte in tavola per gli Autobot guidati da Optimus Prime. Una misteriosa leggenda narra di un segreto da proteggere sul pianeta Terra. Di cosa si tratta? Sarà forse per questo motivo che i robot dichiareranno guerra agli umani?

Tra i film italiani da non perdere assolutamente c’è anche Fortunata di Sergio Castellitto, premiata come migliore attrice al Festival di Cannes con “Un Certain Regard”. Per gli amanti del genere fantastico, Shin Godzilla di Hideaki Anno (in uscita dal 3 luglio), è perfetto per passare una serata al cinema all’aperto in compagnia di amici. Tra le prime del grande schermo ricordiamo anche Good Time con Robert Pattinson. Come recita la locandina – Un esperto di banche cerca di sfuggire alla polizia per le strade di New York. Riuscirà nel suo intento?” L’attore inglese, famoso per la saga di Twilight e presente con il nuovo film al Festival di Cannes, si lascerà trasportare dal personaggio del fuorilegge risultando essere magistrale nella sua interpretazione. Da non perdere anche Dunkirk, l’ultimo film ideato dal genio di Nolan che, in questo caso, non avrà però come protagonista il supereroe Batman (31 agosto). A salvare il mondo ci penserà infatti il nuovo Spiderman Homecoming, nelle sale dal 6 luglio prossimo. Chi non può fare a meno della fantascienza troverà pane per i suoi denti in The Wari, il pianeta delle scimmie (13 luglio).

Un po’ Lara Croft, un po’ Nikita, Revenger riscrive le regole del serial killer spietato in versione femminile (27 luglio). Sempre di thriller si parla con l’uscita di La Torre Nera, adattamento del romanzo di Stephen King (10 agosto). Passando a qualcosa di meno impegnativo, per tutti gli amanti dei minions, arriva al cinema Cattivissimo me 3: riusciranno Gru, Lucy ad andare d’accordo con Balthazar Bratt (24 agosto)? Proseguendo con gli antagonisti inusuali di stagione, ci stupisce ancora una volta Charlize Theron in Atomica Bionda (17 agosto) e, con lei, anche Jessica Chastain in Miss Sloane (31 agosto).