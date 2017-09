Il rientro dalle vacanze, quest’anno, non è ostacolato “soltanto” dai puntuali alti e bassi psicologici: si aggiunge anche la confusione climatica di questi giorni, caratterizzati da forti sbalzi termici, con il rischio di attacchi di virus e conseguenti forme simil-influenzali.

Stressi fisici, dunque, oltre che psicologici, con sofferenze che possono contemplare febbre alta e problematiche intestinali.

Al fine di recuperare l’equilibrio ottimale, ecco un decalogo per ricominciare col giusto pieno di energia e buonumore:

1) Dedicarsi ad attività piacevoli per favorire il relax durante gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno a casa;

2) Dormire le necessarie ore di sonno;

3) Continuare a svolgere attività all‘aria aperta, poiché viene stimolata la produzione di endorfine, che migliorano il tono dell‘umore;

4) Programmare il rientro e riprendere con gradualità gli impegni;

5) Seguire orari regolari dei pasti (possibilmente 5 piccoli pasti al giorno);

6) Bere regolarmente acque ricche di sali minerali;

7) Continuare a consumare grandi quantità di frutta e verdure fresche e di stagione;

8) Ridurre l’apporto calorico per chi è in sovrappeso;

9) Eliminare l’alcol per un mese;

10) Ultimo, ma non meno importante: ricordarsi che… un anno, in fondo, passa velocemente!