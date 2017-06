Summer Class Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni 12 – 13 giugno 2017, due giorni per scoprire la scuola di cinema

Settimane cariche di emozioni all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio.

Nei corridoi di Villa Calcaterra (via Magenta, 70) gli studenti del terzo anno, alle prese con le ultime riprese e il montaggio dei loro cortometraggi di tesi, o con le esercitazioni per il provino che conclude il corso di recitazione, incrociano le aspiranti matricole, impegnate nei colloqui di selezione.

Sono infatti già molti i ragazzi e le ragazze che hanno incontrato la direttrice didattica Minnie Ferrara, e le hanno raccontato i loro sogni e le loro aspirazioni, determinati a conquistare uno dei 25 posti disponibili all’Istituto Antonioni per l’anno accademico 2017/2018.

Oltre alle informazioni dettagliate sul sito (www.istitutoantonioni.it), c’è un’interessante opportunità per conoscere l’offerta formativa della scuola. Mercoledì 12 e giovedì 13 luglio l’Istituto Antonioni propone una Summer Class, due giorni di lezioni ed esercitazioni con i docenti della scuola, per sperimentare di persona un assaggio dei tre anni di corso, prendendo confidenza con le aule e i laboratori di Villa Calcaterra.

Questi gli orari delle lezioni: il 12 luglio al mattino (ore 10.00-12.00) “La scrittura” con Roberto Gagnor, nel pomeriggio (ore 14.00-17.00) “La recitazione” con Matteo Bosurgi.

Il giorno successivo “Il linguaggio” con Paolo Castelli (ore 9.00-11.00), “La regia” con Matteo Andreolli (ore 11.00-13.00) e “Il set” con Vito G. Signorile (ore 14.00-17.00).

La Summer Class è aperta sia agli studenti che hanno già effettuato la preiscrizione all’anno accademico 2017/2018, sia a coloro che vogliono provare i corsi.

Il costo (50 euro per i due giorni) sarà detratto dalla retta in caso di iscrizione alla scuola.

Per partecipare alla Summer Class è sufficiente mandare una mail con i propri dati all’indirizzo segreteria@istitutoantonioni.it Per ulteriori informazioni si può telefonare allo 0331-070847.