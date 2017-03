Tempi di percorrenza e costi di un taxi da Milano a Malpensa

Prendere un volo per raggiungere la destinazione desiderata non è solo indispensabile in alcuni casi, ma è anche estremamente comodo e veloce in altri. I costi dei voli, infatti, sono radicalmente diminuiti nell’ultimo periodo e se si ha la necessità di raggiungere in poco tempo la destinazione desiderata, sia questa in Italia o all’estero, l’aereo è, senza ombra di dubbio, la migliore soluzione per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo. Quello che, però, spesso non si considera è il costo di trasferimento dall’aeroporto al centro della città e viceversa. Ma conviene prendere il taxi per recarsi in aeroporto? O conviene prendere in considerazione altre soluzioni? Nelle prossime righe ci concentreremo sui mezzi di trasporto inerenti alla città di Milano. Analizzeremo dunque il costo di treni, navette e taxi da Milano a Malpensa.

Il Taxi transfer da Milano a Malpensa è l’unico, in realtà, ad avere dei costi fissi. Ma andiamo a vedere insieme quanto costa e quanto tempo impiega un taxi da Milano a Malpensa, analizzando, così, i vantaggi e gli svantaggi di questo tipo di trasferimento.

Un vantaggio del ricorrere ad un trasferimento in taxi è sicuramente quello della affidabilità per quanto riguarda l’orario. Al contrario, infatti, di quello che può succedere per quanto riguarda treni e navette, il taxi può essere prenotato in anticipo e partirà esattamente nel momento in cui lo desiderate, senza il rischio di possibili ritardi. Uno svantaggio, invece, può essere quello del prezzo che è facilmente ammortizzabile se siete in gruppo ma, al contrario, se viaggiate da soli può costituire una spesa non indifferente.

Il costo, infatti, di un taxi dal centro di Milano all’aeroporto di Milano Malpensa è di 95 euro. Questa è una tariffa fissa che non varia, dunque, in caso di traffico o di altre variabili. Questo costo, inoltre, è comprensivo della tariffa bagagli per tutti i passeggeri e rimane invariato a seconda del numero di persone presenti a bordo.

Il tempo di percorrenza, invece, è di circa 50 minuti. Se si considera il traffico, però, si può impiegare fino ad un’ora e un quarto per raggiungere la destinazione.

Per quanto riguarda i costi di un taxi da Milano a Malpensa, inoltre, bisogna considerare che la tariffa cambia se partite dall’aeroporto di Milano Linate, dalla Fiera di Rho o da Varese. In questo caso la tariffa fissa arriva a 105 euro per un trasferimento da Linate a Malpensa e di 60 euro per un trasferimento con origine dalla Fiera di Rho o da Varese con la stessa destinazione.

Se analizziamo, invece, i vantaggi e gli svantaggi dei trasferimenti in bus le cose cambiano. Il prezzo, infatti, è molto conveniente (si aggira solitamente attorno ai 10 euro) e il tempo impiegato è di circa un’ora. Al tempo stesso, però, è possibile che gli autobus partano in ritardo e, soprattutto, bisogna considerare anche il tempo di spostamento per raggiungere la stazione di Milano Centrale, da dove solitamente partono le compagnie.

Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda il trasferimento in treno. Il biglietto, infatti, costa 13 euro e il tempo impiegato è di circa un’ora. Anche in questo caso costituisce uno svantaggio il fatto di dover raggiungere la stazione di Milano centrale, che costituisce un tempo di percorrenza aggiuntivo, d’altro canto, però, prendere il treno ci evita il fattore traffico che, in questo caso, non esiste.

Speriamo, dunque, di avervi fornito una panoramica completa sulle possibili soluzioni per raggiungere l’aeroporto di Milano Malpensa dal centro di Milano. Vi raccomandiamo, però, a prescindere dal mezzo di trasporto che sceglierete, di recarvi in aeroporto sempre con largo anticipo, onde evitare inutili corse, stress e, soprattutto, il rischio di perdere il vostro volo.