Tendenze moda: l’underwear per la primavera estate

Le Collezioni di underwear stagionale sono l’aiuto più valido per realizzare un look personalizzato e, soprattutto, trendy: scopriamo insieme quali sono le tendenze dell’intimo suggerite dalla Primavera/Estate 2017.

Il trend vuole, prima di tutto, l’espressione della più raffinata femminilità, e le tantissime idee proposte dalle nuove Collezioni permettono di costruire un look che mette in evidenza tutta la sensualità di un intimo interpretato in maniera molto elegante e ricercata, freschissimo e creativo.

Il risultato finale che si ottiene è quello di un underwear pregiato nelle linee e perfettamente agevole e comodo da indossare, grazie alla selezione di tessuti di altissima qualità come quelli della splendida collezione di coordinati, stilosissimi e comodissimi, proposti da Jadea Chic.

Lo stile di questo brand è sfizioso e raffinato allo stesso tempo: lascia ampio spazio a splendide fantasie floreali, ma anche a capi che fanno del monocolore il punto di forza e che vengono arricchiti da delicatissime applicazioni di merletto.

Sono da sottolineare, inoltre, anche le proposte in tessuto effetto jeans per un look modernissimo e pratico e, come vuole il trend, sempre femminile.

Sotto e sopra: dall’intimo fino a leggings e t-shirt

Dal punto di vista cromatico, la tendenza moda consiglia di scegliere tonalità delicatamente intense come gli splendidi toni di rosa, oppure la luminosa evidenza di un acceso turchese delle proposte di Rossoporpora.

La sua Collezione mette in piena luce il lato sexy più raffinato di ogni donna con canotte o slip che raccontano il corpo grazie ad una trasparenza maliziosamente sottolineata dalla fantasia a pois oppure dalla fresca delicatezza del merletto.

La Primavera/Estate è sempre la stagione giusta per gestire il look in maniera ultra-dinamica, libera e con spunti casual.

La tendenza moda di quest’anno vuole, però, che i capi, oltre ad essere curati in ogni dettaglio e, naturalmente, di alta qualità, siano soprattutto espressione di creatività, arrivando a suggerire anche qualche sperimentazione, sia pure sempre molto equilibrata nel suo design.

Per risolvere questa esigenza e seguire il trend possiamo scegliere le bellissime proposte di leggings di Rossoporpora: capo di abbigliamento sempre apprezzatissimo, è disponibile in tantissimi modelli e tra quelli più creativi vanno sottolineati i leggings definiti da tagli decorativi, adatti a creare uno stile rock e ultra-femminile.

E sempre per realizzare un look intimo assolutamente sensuale, in linea con la tendenza moda, Rossoporpora lascia ampio spazio anche alle splendide proposte di maglieria con inserti in tulle o in pizzo che disegnano sulla pelle un effetto di trasparenza raffinatissimo.