Terzo incontro a Roma dell’Assemblea Costituente MGO

Si è tenuta sabato 20 maggio scorso, a Roma, la terza riunione del Comitato dei Saggi del Movimento per la Gente Onesta, trasformatosi poi in Assemblea Costituente per la stesura definitiva del Programma elettorale e la creazione dell’organizzazione direttiva interna al Movimento stesso.

Terminata questa primissima fase, e gettate le basi per l’inizio della campagna elettorale e di comunicazione, inizia ora la fase di consolidamento, venendosi a creare il primo vero e proprio Direttorio che dovrà guidare il Partito verso il primo Congresso nazionale in cui verrà eletto il nuovo Segretario Politico.

Presenti a Roma tutti i vertici del Movimento, guidati dal Presidente e fondatore Cav. Giuseppe Prete; vertici a cui si sono aggiunti ultimamente anche noti professionisti provenienti da un po’ tutte le parti d’Italia e dai più svariati settori della vita sociale, professionale e imprenditoriale, come ad esempio il prof. Beniamino Palmieri, il Presidente nazionale di Confassimpresa Andrea Mondini e il Segretario Generale di Confimpresa Diego Giovinazzo.

Fissati i principali Tavoli di lavoro, coordinati a livello centrale dal Vicepresidente Roberto Bonin, sono state definite anche le primissime candidature per le prossime elezioni politiche che vedranno impegnato il Movimento in tutte le circoscrizioni italiane. Proprio Andrea Mondini ha dato il via alle candidature a cui se ne aggiungeranno altre nel corso delle prossime settimane.

I primi Tavoli di lavoro e i loro relativi coordinatori, sono: Beniamino Palmieri (Salute); Michele Orelli e Franco Fieni (Welfare); Francesco Fravolini e Mario Picco (Turismo, sport e spettacolo); Roberto Bonin, Domenico Moretta e Francesco Fravolini (Comunicazioni); Giuseppe Larcan (Infrastrutture e Lavori pubblici); Massimiliano Tedeschi e Simone Caminada (Pari opportunità); Andrea Mondini e Diego Giovinazzo (Lavoro); Massimiliano Tedeschi (Sicurezza); Carlo Soldani (Giustizia).

A latere della riunione è stato poi sottoscritto ufficialmente l’accordo di partnership e collaborazione tra il Movimento e la società Gestor Srl, a cui sono state affidate l’organizzazione e la gestione di tutte le iniziative di marketing e comunicazione a supporto del nuovo soggetto politico; attività che verranno coordinate da Ivano Tonoli e dal suo team di qualificati professionisti.

A breve, la presentazione di tutte le complesse attività comunicative che vedranno impegnate sia la presidenza che tutti i membri del nascente Direttorio. Allo studio, inoltre, numerosi eventi a carattere politico e socio-culturale su tutto il territorio nazionale; eventi che si vanno ad aggiungere alle numerose attività di propaganda che i numerosi attivisti del Movimento stanno già compiendo in tutte le piazze d’Italia.