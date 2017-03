Trading online: cresce ancora l’interesse degli investitori

Come confermato da alcune recenti ricerche condotte nel nostro Paese, l’interesse degli investitori nei confronti del trading online è in continuo aumento. E non sorprenda, peraltro, che tale interesse stia sorgendo principalmente nei confronti degli “esordienti”, ovvero delle persone che non hanno alcuna esperienza nel trading sui mercati finanziari, ma scoprono con passione e con (speriamo!) consapevolezza quali possono essere i vantaggi che possono derivare dall’investimento sugli strumenti di finanza.

Merito dei broker?

Inutile girarci intorno: se il boom del trading online è tale da potersi caratterizzare da progressioni di grande rilievo, il merito è in buona parte attribuibile alle accorte politiche di promozione commerciale dei broker, e dalle innovazioni tecniche in grado di permettere la disponibilità di piattaforme di investimento semplici, di facile e intuitivo utilizzo, personalizzabili, e accompagnate da ogni servizio di supporto per ogni categoria di trader, dai più esperti a quelli meno smaliziati.

E non è nemmeno un caso che di trading online si parli ora a più livelli. Mentre fino a non troppi anni fa il trading online era considerato un’attività a vantaggio di pochi investitori professionali, oggi i forum che si occupano di tale materia sono per lo più popolati da “curiosi” o “apprendisti” investitori alle prime armi, che cercano di carpire i segreti e le opportunità che sono loro riservate proprio dagli investimenti finanziari.

Investire è facile o difficile?

Come abbiamo più volte ricordato, il fatto che “tecnicamente” investire sia molto semplice, non equivale certamente ad affermare che la stessa facilità vi sia sul fronte dei guadagni: investire sui mercati finanziari è infatti un’attività che ingloba sempre un livello di rischio variabile, e non esiste alcun segreto o alcuna scorciatoia che possa consentirvi di arrivare al risultato finale desiderato senza correre pericoli più o meno ampi.

Per questo motivo, il nostro principale suggerimento se vi state avvicinando per la prima volta al mondo del trading online non può che essere quello di utilizzare ogni accortezza e cautela prima di impiegare denaro reale sul conto di investimento. Ricordate sempre che tra rischio e possibilità di rendimento esistono delle relazioni imprescindibili, tali che all’incremento del primo elemento, corrisponde anche un aumento del secondo elemento (e viceversa).

In altri termini ancora, se un investimento vi viene proposto come particolarmente redditizio, dietro tale opportunità c’è sempre (ribadiamo: sempre!) un rischio che, in via corrispondente, non potrà che essere più elevato di un rendimento più basso.

È proprio per i motivi di cui sopra che raccomandiamo sempre di avvicinarsi al trading online senza alcuna fretta, cercando magari di resistere alla facile tentazione di investire “il prima possibile”, poichè attratti dagli importanti guadagni che effettivamente potreste essere in grado di ottenere all’interno dei mercati finanziari. Cercate invece di ritagliarvi tutto il tempo di cui necessitate e ,soprattutto, compiere ogni passo con la piena consapevolezza di comprendere quel che sta accadendo al vostro portafoglio finanziario. Insomma, anche in questo comparto, come peraltro in qualsiasi ambito della vostra vita, non potete far altro che studiare, informarvi e… studiare ancora!