Trading opzioni binarie: guadagnare in 60 secondi

Le opzioni binarie sono uno dei nuovi metodi di guadagno, di cui molti italiani stanno approfittando. Il metodo di investimento è abbastanza intuitivo, anche se è opportuno imparare a fondo di cosa si tratta e come si effettuano investimenti vincenti di questo genere. Molti trader seguono specifiche strategie per guadagnare con le opzioni binarie, una delle quali è detta trading 60 secondi. Si tratta, in sostanza, di negoziare solo gli affari che si chiudono in tempi brevissimi, in circa 60 secondi appunto.

Una strategia vincente

Il trading 60 secondi è un tipo di strategia vincente molto utilizzata, sia dai trader professionisti, sia da quelli alle prime armi. I vantaggi sono correlati direttamente al tempo: nel corso di una singola ora di attività si possono aprire e chiudere diverse speculazioni, cercando di evitare quelle maggiormente rischiose. In genere chi utilizza questo tipo di strategia tende a “comprare ai minimi”, nel senso che attende un andamento in discesa di un asset, per cominciare speculare quando il grafico rimane in discesa per un certo tempo, fornendoci una maggiore prevedibilità su ciò che avverrà nel prossimo futuro. Le fluttuazioni che si avverano nel corso di 60 secondi sono minime, nella maggior parte dei casi, seguono il trend principale del momento.

Evitare i rischi eccessivi

Fare molti investimenti in una giornata può causare il fatto di sottoporsi ad un rischio eccessivo. I trader in genere cercano di evitare questo fenomeno utilizzando per ogni affare cifre minime del loro capitale, in genere inferiori al 5%. Si tratta di cercare di equilibrare le perdite con i guadagni; un buon broker che utilizza la strategia a 60 secondi può dirsi soddisfatto se, a fine giornata, ottiene un guadagno pari al 10-15% del capitale investito, che comunque è di tutto rispetto.

La scelta del broker

Per utilizzare la strategia vincente che si preferisce è importante anche scegliere il broker giusto. Nel caso del trading a 60 secondi è essenziale che la piattaforma di trading sia veloce e precisa: un ritardo nelle transazioni anche di pochi secondi può portare ad un disastro totale. Per trovare il broker migliore per noi possiamo affidarci ai siti dedicati a questo argomento, che riportano recensioni e opinioni degli altri utenti. Ad esempio la recensione di 24option di binaryoptioneurope.com riporta pregi e difetti di questo broker, offrendoci maggiori strumenti per comprenderne le proposte più interessanti e importanti da sfruttare al meglio.