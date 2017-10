Tutte le agevolazioni per disabili

Le agevolazioni della Legge per chi ha necessità di installare montascale e servoscale per disabili: per contesto privato, commerciale o industriale

Non tutti sanno che per poter installare montascale e servoscale per disabili, la legge riconosce alcune importanti agevolazioni con le quali sarebbe opportuno assumere la migliore consapevolezza, al fine di poter usufruire dei benefici di cui si ha attuale diritto. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su questo tema, andando a riassumere quali sono i vantaggi previsti, e come poterne fruire.

L’abbattimento delle barriere architettoniche

Tra le varie agevolazioni che l’ordinamento fiscale italiano riserva alle famiglie che abbiano al proprio interno una persona affetta da disabilità, rivestono particolare rilevanza gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, ovvero quegli interventi sulle opere effettuate sugli immobili, al fine di favorire la mobilità interna ed esterna della persona disabile.

Nel dettaglio, gli interventi devono essere volti a eliminare le barriere architettoniche (come gli ascensori, i montacarichi, i servoscale), o a realizzare strumenti che mediante la comunicazione, la robotica e altri mezzi tecnologici possano essere idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.

Per quanto concerne l’entità dell’agevolazione, la detrazione Irpef viene attualmente riconosciuta nella misura del 50% delle spese ammesse a beneficio, con un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta entro il 31 dicembre 2017, e nella misura del 36% delle spese ammesse a beneficio, con un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1gennaio 2018.

Come beneficiare delle detrazioni Irpef

Per poter beneficiare delle detrazioni Irpef è fondamentale che i pagamenti delle prestazioni di acquisto e installazione dei montascale, ascensori e servoscale per disabili siano effettuati mediante bonifico bancario, indicando la causale del pagamento (“’montaggio di un montascale/piattaforma elevatrice al fi ne dell’abbattimento delle barriere architettoniche”, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e i dati del destinatari del bonifico.

La documentazione così prodotta dovrà essere conservata unitamente alla dichiarazione dei redditi, per eventuali accertamenti successivi.

