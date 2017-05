Week end al mare, cosa vedere a Milano Marittima?

Con l’arrivo delle prime giornate di vera primavera, si sente sempre più il bisogno di condividere qualche giorno con i propri figli fuori dalle mura di casa. Le propose tra cui scegliere sono sempre molte e il mare è sicuramente una destinazione che piace ai piccoli, ma anche ai più grandi.

Milano Marittima con le sue lunghe spiagge, ricche di stazioni balneari pronte ad accogliere nel migliore dei modi i bambini, è una delle mete più scelte da chi si muove con tutta la famiglia. In particolare nel periodo di maggio/giugno, è possibile prenotare una sistemazione a un prezzo più accessibile che nei mesi successivi. Nel periodo di alta stagione, i prezzi per la stessa sistemazione potrebbero salire considerevolmente.

Il Paperittima per esempio, offre ai bambini una serie di speciali attenzioni che li faranno sentire coccolati fin dal primo momento. Un servizio di animazione a loro dedicato e una spiaggia dove divertirsi in tutta sicurezza sono solo alcune delle proposte studiate per i piccoli ospiti. Queste attenzioni, che servono a far divertire in tutta sicurezza i più piccoli servono anche a far trascorrere delle ore rilassanti ai genitori. Sicuri che i propri figli sono tenuti sott’occhio da personale esperto e pronto a ogni evenienza.

Dove dormire a Milano Marittima?

Per chi non ha ancora trovato una sistemazione ideale per il proprio soggiorno a Milano Marittima, Il Paperittima è una delle attività che fa parte del MiMA Club Hotel. Tra le proposte di questo gruppo di hotel a Milano marittima 3 stelle superior e servizi annessi, si possono scegliere l’Hotel Majestic e l’Hotel Solemare.

Questi due hotel a tre stelle, sono la scelta ideale per chi vuole trascorrere una vacanza a pochi passi dal mare e godendo, del vero calore che l’ospitalità romagnola può offrire. Infatti, le due strutture sono gestite dalla famiglia Boni, che fin dal 1957 accoglie con un sincero sorriso tutti gli ospiti che vogliono trascorrere una meravigliosa vacanza a Milano Marittima.

Oltre a proporre nel proprio menu una serie di piatti e proposte adatte anche ai più piccoli, in entrambe le strutture è presente un servizio di animazione e baby sitter. In ogni momento della giornata, i piccoli ospiti di questi hotel si sentiranno come in una bella fiaba, che porteranno nei propri ricordi per tutta la vita.

Cosa ricordarsi di portare prima di partire?

Quando si viaggia con tutta la famiglia, spesso i programmi presi prima della partenza si devono modificare lungo il percorso per uno o più fattori. Un raffreddore o una febbre improvvisa sono contrattempi che spesso in queste giornate dal tempo incerto possono sempre succedere.

Per evitare dei problemi, è sempre bene premunirsi nel migliore dei modi e portare con sé tutto il necessario per affrontare lo spostamento da casa al luogo di villeggiatura nel migliore dei modi. Avere a portata di mano un kit del pronto soccorso e tutto il necessario per ogni evenienza, è sempre la migliore cosa quando si viaggia con i bambini.

In aggiunta, è sempre bene portare con sé dell’acqua e qualche cosa da mangiare durante il viaggio. Non è inusuale, che un bambino in pochi minuti inizi ad avere fame e sete.