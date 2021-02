Personaggi famosi con la barba: i 5 più popolari

Non soltsnto un look: alcune barbe hanno fatto la storia

La barba oggi viene spesso considerata poco più che un look, ma in passato ha avuto una forte connotazione politica, sociale e religiosa, tanto da avere un impatto diretto sulla vita delle persone. In generale la barba resta comunque un elemento che contraddistingue una personalità e si lega all’immagine che essa trasmette.

Esistono delle barbe che hanno fatto la storia, tanto da essere perfettamente conosciute e ricordate anche a distanza di secoli. Così come negli ultimi cento anni il mondo del cinema ha diffuso l’immagine di attori famosi con la barba. Questi personaggi sono molto amati dal pubblico del grande schermo e spesso sono stati presi anche come icone di bellezze, moda o semplicemente come simbolo di virilità maschile.

Uomini famosi con la barba

Sia che si tratti di personaggi storici, che di attori famosi, il denominatore comune della notorietà di queste persone è la barba, simbolo di un modo di pensare, di vivere, di recitare o in alcuni casi soli di apparire. La barba non è però un simbolo soltanto quando a sfoggiarla sono dei personaggi celebri, al contrario oggi sono moltissimi gli uomini che si prendono cura della propria barba.

Giuseppe Verdi

La barba dell’uomo forse più celebre al mondo nell’ambito della lirica è stata definita un “cult risorgimentale”. La sua conformazione è molto particolare, si presenta con i bordi rovesciati. Il suo look è stato così tanto di successo da ispirare intere generazioni di uomini con la barba e da diventare una categoria ai campionati mondiali di barba.

Una barba molto simile alla sua è stata sfoggiata anche dall’attore Jim Carrey. L’immagine di Giuseppe Verdi con la sua barba, con baffi e pizzetto, assieme al suo cappello a cilindro resterà un tutt’uno molto amato e conosciuto in tutto il mondo.

Jason Momoa

Pensando alle ben più recenti cronache, è sicuramente da ricordare la barba di Jason Momoa. Entrato di diritto tra i personaggi famosi con la barba, recitando in colossal del calibro di “Game of Thrones” e “Aquaman”.

Oltre ad essere molto apprezzato dalle fan per la sua bellezza, tanto da essere considerato un’icona di bellezza, Momoa nel 2019 ha legato la sua barba alla sua personale e apprezzata battaglia per un mondo “plastic free”.

L’attore si è infatti privato della sua barba, amatissima dai fan per sostenere la causa ambientalista. Il suo è stato un segnale molto forte che ha scelto di utilizzare nella speranza di attirare l’attenzione verso una necessaria sensibilizzazione sulle problematiche ambientali. La sua è una barba legata quindi in modo definitivo ad un’immagine di sostenibilità ambientale.

Il suo stile prevede una barba piuttosto incolta, ma in ogni caso ben curata. Per Jason la barba non è solo un “accessorio”, ma una vera e propria definizione della sua personalità.

Bradley Cooper

Bradley è semplicemente l’uomo con barba più famoso del momento, icona di bellezza in grado di far impazzire le tantissime fan dell’attore. La sua è una barba sinonimo di bellezza, cura e raffinatezza. Sul web esistono infatti molte guide per permettere ai fan di replicare la sua acconciatura.

Le fan hanno inoltre recentemente lanciato un appello per chiedere all’attore, che è sicuramente tra i personaggi famosi barbuti del momento, di non radersi più la sua barba definita da hipster. In questo caso parliamo quindi di una barba legata strettamente ad un concetto di bellezza.

Davide Moscardelli

Tra i personaggi famosi con la barba non può non rientrare Moscagol, attaccante di calcio celebre per i suoi gol acrobatici in serie A e B. Durante la sua carriera si è guadagnato i soprannomi di “barba” e “attaccante barbuto”, la sua barba foltissima e ispida è stata definita la più famosa dei social. Quella del Mosca è a tutti gli effetti una barba in grado di suscitare l’invidia per fama e popolarità degli uomini barbuti più famosi della storia.

D’altronde in molti si ricorderanno l’estate in cui la barba del giocatore era finita simpaticamente sulle magliette di mezza Italia. La barba del bomber che ha vissuto i suoi momenti calcistici migliori nel Chievo è e resterà sempre un simbolo di simpatia e di spontaneità.

Karl Marx

Una delle barbe in assoluto più celebri della storia è quella di Carl Marx, ideatore della dottrina comunista e volto noto su tutti i libri di scuola. Nonostante Marx sia vissuto nell’ottocento, la sua barba viene ancora ricordata assieme alla sua ideologia politica e alle sue battaglie. In gioventù Marx aveva una barba scura e non troppo folta ma con il passare degli anni si fece crescere una barba fittissima, che gli ricopriva interamente il mento e le guance.

Assieme ai suoi baffi, per Marx la barba rappresentava un’icona di libero pensatore (il concetto di look non era ancora stato sviluppato). In seguito la barba di Marx divenne bianca e non venne mai tagliata, tanta da essere comunemente ricordata anche oggi e accostata continuamente alla memoria indelebile di questo personaggio indubbiamente molto importante nel corso della storia.