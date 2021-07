Noleggio a lungo termine: la soluzione per gli spostamenti, anche a Milano

Qual è, secondo voi, il mezzo più amato dagli italiani per gli spostamenti? Si tratta dell’auto, comoda sia per destreggiarsi tra le strade della città ma anche per poter andare fuori dai suoi confini, capace di caricare in vacanza i bagagli e di ospitare bambini o amici. L’automobile piace perché comoda, pratica e personale: ognuno ha i suoi gusti e la scelta del modello è davvero qualcosa di intimo.

Se state valutando l’idea di acquistarla, nuova o usata che sia, sappiate che oggi esiste un’opportunità pratica e funzionale, proprio come la vettura che avete in mente. Si tratta del noleggio a lungo termine, che si differenzia da quello classico a cui siamo abituati non trattandosi di un’opzione per il breve-medio termine, ma per la vita di tutti i giorni, contemplando un periodo che va dai 24 ai 60 mesi. Per saperne di più puoi visitare il sito gocar.it, specializzato proprio nel noleggio a lungo termine. In questo articolo andremo a vedere meglio di cosa si tratta e perché è una proposta interessante. Soprattutto in una città metropolitana come Milano.

Una soluzione “all inclusive”

Se per acquistare un’auto è necessario programmare la spesa di una cifra considerevole in un’unica volta o raffrontarsi con un istituto bancario per avere un finanziamento, diverso è il caso del noleggio a lungo termine dove il servizio è “all inclusive” e il pagamento in un’unica rata mensile fissa. Cosa significa “all inclusive”? Che tutte le spese sono incluse, da quelle di manutenzione straordinaria ed ordinaria (compreso il cambio gomme) a quelle assicurative con tanto di soccorso stradale e possibilità, in caso di necessità, di avere a disposizione un’auto sostitutiva. Questo significa che, anziché doversi interfacciare con meccanico, gommista, assicuratore, ecc. ecc. con il noleggio a lungo termine ci sarà bisogno di relazionarsi con un’unica figura, ovvero la società che eroga il servizio: una semplificazione non da poco, vero?

Il noleggio a lungo termine presenta un altro elemento interessante: un’ampia gamma di vetture tra cui poter scegliere: mercedes, crossover, suv, cabriolet (solo per citarne alcune) ma anche auto ecologiche (anche ibride ed elettriche), tutte di ultima generazione e costantemente monitorate per essere sereni alla guida sapendo di viaggiare in totale sicurezza.

Noleggio a lungo termine: quali vantaggi

I vantaggi del noleggio a lungo termine non sono pochi, come si può vedere dalla struttura del servizio. In sintesi possiamo dire che:

– Permette di risparmiare tempo in operazioni di gestione (anche di tipo economico) e manutenzione della vettura.

– Vuole una soluzione di pagamento personale rispetto alle proprie esigenze; non c’è bisogno di organizzare un’importante uscita economica tutta in una volta.

– Auto di ultima generazione e sicurezza garantita nel lungo periodo.

– Meno pensieri e possibilità di godersi la guida del mezzo.

Un unico soggetto con cui interfacciarsi.

Il noleggio a lungo termine presenta infine ulteriori condizioni favorevoli per chi è in possesso di partita IVA, con la possibilità di detrarre l’IVA al 40% e una deduzione di imposte dirette fino al 20% sul canone di noleggio, con un limite massimo di 3615,20 euro all’anno.