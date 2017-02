Asteroide minaccia la Terra? Per la Nasa è pericoloso

Ha la forma di un’arachide, ma grande più o meno come l’Empire State Building: è l’asteroide 2015 BN509, e secondo gli esperti della Nasa potrebbe essere pericoloso per la Terra.

Il corpo celeste è stato fotografato dai telescopi dell’Arecibo Observatory di Puerto Rico, e le sue dimensioni sono notevoli, raggiungendo 200 metri di larghezza e 400 di lunghezza.

Ciò che sarebbe davvero inquietante, tuttavia, sarebbe la distanza minima che tale struttura avrebbe con il nostro pianeta, vale a dire 14 volte quella che separa la Luna dalle vite di tutte noi… In termini “celesti”, dunque, ben poco.

